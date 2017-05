"Yo no le di ningún golpe con la muleta". Así lo ha asegurado la mujer de 85 años acusada de matar a su marido de 14 muletazos en Rincón de la Victoria, que desde esta mañana está siendo juzgada por un jurado popular por estos hechos. La mujer, que está acusada de un supuesto delito de asesinato y se enfrenta a una pena de prisión permanente, ha explicado que su marido estaba muy malo con un cáncer y que "tenía la cabeza perdida", por lo que la llamaba a todas horas para que le ayudara.

A preguntas del fiscal, ha manifestado que "le daba coraje", pero que tenía que ayudarle porque estaba muy malo. Sobre lo ocurrido ha indicado que escuchó que la llamaba, pero que fue al rato porque lo hacía normalmente, y que cuando llegó lo encontró sangrando por la cabeza.

Asimismo, ha insistido en que ella no le hizo nada a su marido y ha precisado que cree que alguien podría haber entrado a robar en la casa, aunque no dieron con el dinero que había en la casa. Aun así, ha asegurado que ella no lo hizo o no se acuerda de haberlo hecho, en cuanto a si agredió o no con la muleta a su marido.

Los hechos sucedieron en julio de 2015 en Rincón de la Victoria en el domicilio familiar. Según el fiscal, el hombre, que tenía 82 años, sufría un cáncer de pulmón que “le había debilitado hasta el punto de que tenía una movilidad muy reducida y le era imprescindible la ayuda de otras personas para todas las actividades”.

El día 21 de julio de 2015, y una vez que se fueron los familiares que les habían ayudado desde esa mañana, la acusada, señaló en su momento el ministerio público en su escrito provisional de los hechos, al que tuvo acceso Europa Press, se dirigió hasta donde estaba su marido, que descansaba en un sofá.

“De improvisto, aprovechando el estado de desvalimiento del mismo, que le impedía cualquier defensa efectiva, le propinó hasta 14 golpes con una de las muletas que utilizaba" ; lo que causó en el hombre severos traumatismos craneales que le provocaron la muerte.

Siempre según el fiscal, inicialmente, se atribuyó el fallecimiento a una caída en su domicilio, al parecer de un sofá, y fue la mujer la que dio a los agentes la versión del accidente fortuito; pero las investigaciones llevaron a concluir que se trataba de un homicidio, al hallarse restos de sangre.