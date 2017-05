La Subdelegación estudia la legalidad de treinta nuevos puestos de trabajo que figuran en el presupuesto municipal

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Vélez exigiendo toda la información relativa a la creación de nuevos puestos de trabajo que figuran en el presupuesto municipal de 2017. La medida se produce después de que el grupo municipal del PP en la oposición denunciara ante la Subdelegación supuestas irregularidades en el capitulo de Personal de las cuentas municipales para este año. En concreto, el portavoz del PP, Francisco Delgado, denunció la creación de 30 nuevos puestos de trabajo, de los que 15 son nuevas jefaturas de servicio y cuatro adjuntos de jefes de servicio, entre otros. La formación elevó su denuncia también a la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga.

Delgado mantiene que la creación de estos puestos va en contra de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, actualmente prorrogados. Asimismo asegura que la finalidad de estos puestos es «premiar a determinados funcionarios afines por la puerta de atrás. Convertir a militantes y amigos en jefes de servicio».

El edil del PP acusa por otra parte al equipo de gobierno (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito) de ocultar información a los grupos de la oposición como un acta de 4 de abril en el que el interventor municipal realiza manifestaciones de reparo respecto a los salarios de los mismos. El portavoz «popular» insistió por otra parte ayer en que estos nuevos puestos no cuentan con el respaldo de la mesa general de negociación de los trabajadores. En este sentido, Delgado advirtió que el edil de Hacienda ha podido incurrir en un presunto delito por falsedad dando por aprobada la nueva relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento en la que figuran los nuevos puestos de jefes y adjuntos en un acta de 30 de marzo, cuando ello no tuvo lugar.