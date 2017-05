La oposición ultima una moción de censura para desbancar a PSOE y Ahora Rincón

Los tambores de moción de censura vuelven a sonar con fuerza en Rincón de la Victoria. PP, PA y Ciudadanos han avanzado en los últimos días en la negociación para desbancar a la socialista Encarnación Anaya de la Alcaldía, un puesto al que podría regresar en breve el popular Francisco Salado, gracias al apoyo de los dos ediles andalucistas y los dos de la formación naranja, que sumados a los siete de los populares conforman la mayoría absoluta del pleno municipal.

El portavoz del PA y exalcalde del PP entre 1995 y 2003, José María Gómez ‘Pepín’, aseguró que la gestión del gobierno bipartito, formado por PSOE y Ahora Rincón, «es un absoluto desastre». «El municipio está paralizado, las playas sucias, no se sacan a concurso los servicios, la situación es caótica», aseguró. Según explicó, en las negociaciones que mantienen con los populares no han exigido quién será el candidato a la Alcaldía, a pesar de sus malas relaciones personales históricas con Salado, que se remontan a 2002, cuando Gómez fue expulsado del PP, y Salado asumió el control del partido. «No nos metemos en la vida de otros partidos, con dos concejales no puedo imponer a su candidato», manifestó el portavoz del PA.

Eso sí, el edil andalucista sí dejó claro que si firman la moción de censura es para entrar en el nuevo gobierno municipal y asumir varias de las delegaciones. «Estaríamos dispuestos a no ser tenientes de Alcalde, pero delegaciones tenemos que llevar, porque Rincón está paralizado con siete concejales, y no vamos a poner la moción para que entren a gobernar sólo los siete del PP», argumentó. «Los temas personales los dejamos a un lado, Rincón de la Victoria necesita un cambio de gobierno de manera urgente», apostilló José María Gómez.

Los populares recelan de la oferta y aspiran a gobernar en solitario con apoyos puntuales de PA y C’s

A este respecto, apuntó que en órganos como la Junta de Gobierno Local podría aceptar no entrar él a formar parte, «pero sí mi compañero José Luis Pérez», el otro edil andalucista. Por su parte, el portavoz del PP y exregidor declinó hacer valoraciones a SUR sobre las negociaciones en marcha para desbancar a la socialista Encarnación Anaya de la Alcaldía. No obstante, fuentes consultadas apuntaron que el principal escollo para el acuerdo es precisamente la entrada en el gobierno de los andalucistas, dadas las malas relaciones históricas entre ambos líderes. Así, la pretensión de los populares es gobernar en minoría con apoyos puntuales del PA y los dos concejales de Ciudadanos.

Por su parte, el edil naranja Óscar Campos apuntó que aún no tienen suscrito ningún acuerdo con el PP y el PA, que en todo caso supeditó «a unas condiciones positivas para Rincón de la Victoria». «Estamos pendientes de lo que nos diga la dirección provincial y andaluza de nuestro partido, según nuestros estatutos no podríamos entrar en el gobierno con delegaciones», apostilló el concejal.

PSOE y Ahora Rincón gobiernan con siete de los 21 ediles de la corporación, tras las sucesivas salidas del PA, el 31 de octubre de 2016, e IU, en marzo pasado, a raíz de sendas polémicas sobre la gestión de la Empresa Mixta de Medio Ambiente (EMMSA).