Málaga cierra la campaña de producción de aceite de oliva con apenas 46.500 toneladas

La campaña aceitera en la provincia es sin duda una de las más importantes. Del sector viven unos 22.000 olivareros y es con diferencia el mayor cultivo a nivel provincial con 130.000 hectáreas. Además representa más de una cuarta parte de la producción agraria de Málaga, con unos 250 millones de euros en 2016, y es uno de los sectores del campo malagueño que más empleo genera.

EN CIFRAS 4.400 130.000

La campaña olivarera 2016-2017 sin embargo no ha sido todo lo buena que se esperaba como consecuencia de la sequía. De hecho, Málaga acaba de cerrar la campaña de aceite de oliva con menos producción de la prevista inicialmente por la Junta de Andalucía en su aforo sobre el olivar andaluz. La producción final de aceite sólo ha alcanzado las 46.500 toneladas, cuando el aforo de la Consejería hablaba de 50.900, que ya era un 29% menos que la registrada en la campaña 2015-2016.

Según el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, la falta de lluvias ha provocado que la aceituna haya tenido un menor rendimiento. Para Bellido, esa falta de agua ha motivado que muchas parcelas ni siquiera se hayan recolectado porque el fruto no alcanzaba el tamaño exigido. Bellido ha señalado que a nivel nacional tampoco se ha alcanzado la producción prevista. «Se estimaban 1.310.000 toneladas y se han obtenido 1.270.000», según el presidente de Asaja, que ya a finales de marzo apuntaba en el caso de la provincia que la bajada iba a ser superior a la prevista.

Ciudad Real adelanta a Málaga en producción aceitera debido a la caída registrada, según Asaja

Con los datos definitivos de producción en la mano, Málaga se sitúa por primera vez por debajo de Ciudad Real, según Bellido. «Málaga ha cerrado con 46.500 toneladas y Ciudad Real con 56.000. La primera ha sido Jaén, seguida de Córdoba, Granada, Sevilla y Ciudad Real en quinto lugar, pasando Málaga al sexto puesto del ranking nacional», manifestó Baldomero Bellido.

Para el responsable de Asaja Málaga, los productores no están demasiado preocupados porque el precio del aceite no ha sido malo. «Sólo aquellos que no han tenido producción son los que más se han visto perjudicados», explicó.

Según Bellido, los precios del aceite de oliva se están manteniendo bastante firmes. Así, el virgen extra lleva tiempo cerca de los 4 euros el kilo (3,951), el virgen a 3,85 y el lampante a 3,78. Estos precios comienzan a trasladarse ya a los consumidores, lo que está resintiendo algo el consumo interior. Para Asaja Málaga, las cotizaciones registradas esta campaña han permitido a los productores recuperarse después de varios años vendiendo por debajo de costes, que se sitúan entre los 2,40 y 2,50 euros.

«Sin embargo, los agricultores sabemos que es algo coyuntural, ya que Grecia, Turquía, Túnez e Italia ha tenido producciones bajas», según Bellido, para quien lo que ahora preocupa al sector es la próxima cosecha ante al falta de agua que hay en el campo malagueño. «No hay agua suficiente en los suelos porque no ha llovido lo suficiente y si sigue sin haber precipitaciones, habrá que ver los efectos que ello puede tener sobre la próxima cosecha», manifestó el presidente de Asaja Málaga.

toneladas menos. Finalmente la producción ha sido de 46.500. La Junta había previsto 50.900 toneladas, lo que ya suponía un 29% menos con relación a la pasada campaña.

hectáreas. Esta es la superficie dedicada al olivar en el campo malagueño. En la provincia hay 22.000 olivareros. El sector facturó en 2016 la cantidad de 250 millones de euros, lo que significa más de una cuarta parte de la producción final agraria, que se situó en el pasado ejercicio económico en algo más de 828 millones de euros.