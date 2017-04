El PSOE vuelve a integrar en el gobierno el edil expulsado de C´s tras triplicar la tasa de alcohol

Tras casi dos años gobernando en minoría, el equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, PA y GIPMTM), disfruta desde ayer de la anhelada estabilidad al contar con la mayoría absoluta de la corporación (13 de 25 concejales). Y ello gracias a sumar el apoyo del concejal no adscrito, José Antonio Moreno Ocón, expulsado por Ciudadanos por triplicar la tasa permitida en un control de alcoholemia y que no entregó su acta de concejal. El alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, cerró el jueves por la noche un acuerdo con el exconcejal de C&rsquos, horas antes del pleno ordinario celebrado ayer, con el que se garantiza un gobierno en mayoría antes el final de la legislatura.

Moreno Ocón asumirá las delegaciones de Contratación, Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, hasta ahora incluidas en Secretaria General, dependiente del concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Márquez (PSOE).

Aunque el alcalde llevaba tiempo negociando con Moreno Ocón su incorporación al equipo de gobierno, fue la decisión del edil no adscrito de apoyar la aprobación de la ordenanza de ayudas al IBI, retirada del orden del día del pleno del mes anterior por la oposición para consensuar algunos cambios, lo que precipitó el acuerdo ante las reticencias dentro de la dirección del PSOE.

Esta es la segunda vez en lo que va de legislatura que edil no adscrito se integra en el gobierno local. A finales de agosto pasado fue designado concejal de Educación y Comercio e Industria, aunque renunció apenas una semana después a esas delegaciones ante las críticas que ello desató y las acusaciones de transfuguismo. El PP anunció en aquella ocasión su intención de llevar el acuerdo a la Comisión del Pacto Antitransfuguismo y Ciudadanos en Andalucía se quejó de que el PSOE diera refugio al edil en el gobierno municipal. Este nuevo acuerdo con Moreno Ocón ha exigido el visto bueno del PSOE en la provincia. Así el alcalde firmó ayer el decreto en virtud del cual otorga al exedil de la formación naranja las delegaciones de Contratación y Patrimonio, del que se dio cuenta en el pleno ordinario celebrado por la corporación.

El portavoz del PP en la oposición y exalcalde del municipio, Francisco Delgado Bonilla, anunció que llevará a la Comisión del Pacto Antitransfuguismo el nombramiento del exedil de Ciudadanos como miembro del equipo de gobierno. Delgado calificó a Moreno Ocón como «tránsfuga» y acusó al alcalde de estar «haciendo un flaco favor a la democracia». El edil del PP afirmó ante el pleno que Moreno Ocón no puede «tener derechos políticos ni derecho a despacho ni a medios materiales y humanos», por considerar que se trata de un caso en el que se vulneran los acuerdos sobre transfuguismo establecidos para las corporaciones locales. El concejal no adscrito se defendió asegurando que no era ningún «tránsfuga» y recordó que se presentó a las elecciones con la idea de trabajar por el municipio. «Vengo a trabajar desde el primer minuto, para hacer una política activa con orgullo y dedicación exclusiva que beneficie a los vecinos y las vecinas de Vélez-Málaga, uniéndome a este gobierno y dando la estabilidad necesaria», declaró. El alcalde, Antonio Moreno Ferrer, aseguró que ha dado este paso con los informes jurídicos que le avalan. «Este gobierno se caracteriza por el diálogo y el consenso, y por tanto creo en una persona como Moreno Ocón que llega aquí a trabajar por Vélez-Málaga», dijo.

El regidor calificó de «valiente» el paso dado por el edil no adscrito, «ya que miramos para que este municipio progrese y crezca como ciudad, y es por ello que necesitamos esa estabilidad». Moreno Ferrer acusó al portavoz del PP de no estar «legitimado para hablar, empezando porque lleva dos años menoscabando su imagen, porque en su día no apoyo una moción de censura». Asimismo instó al grupo del PP a llevar el tema a la vía judicial, si así lo consideran, «pero lo único que quiero como alcalde es que el municipio progrese y para ello necesitamos estabilidad», insistió.

El portavoz del PA, Marcelino Méndez-Trelles, lamentó que el PP esté «haciendo sangre con este tema. Es exagerado y sólo es entendible en política», después de recordar que Moreno Ocón no fue expulsado de Ciudadanos por incumplir su programa electoral.

El concejal no adscrito ha mantenido siempre que su expulsión fue por un hecho ajeno a la política y que en ningún momento había incumplido las directrices de Ciudadanos, «por lo que no existe transfuguismo». Asimismo ha insistido en que lo que le ocurrió fue «un desafortunado error personal», por el que pidió disculpas y que no iba a justificar, pero ello no implicaba que quedara «inhabilitado de por vida para desarrollar una buena función pública».