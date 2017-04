El PSOE integra por segunda vez en el gobierno en Vélez al exedil de C’s que triplicó la tasa de alcohol

El equipo de gobierno (PSOE, PA y GIPMTM) en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, hasta ahora en minoría, cuenta desde hoy con un edil más. Se trata del exconcejal de Ciudadanos, actualmente no adscrito, José Antonio Moreno Ocón, que fue expulsado de la formación naranja tras ser sorprendido en mayo de 2016 conduciendo con una tasa de alcohol que superaba en más del triple la legalmente permitida. Con esta incorporación, el ejecutivo, que encabeza como alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, se garantiza la mayoría absoluta (13 de 25 concejales) para lo que resta de legislatura. Esta es la segunda vez que el exconcejal de C's pasa a formar parte del equipo de gobierno veleño. La primera fue en septiembre de 2016, aunque apenas duró una semana. Decidió pasar a la oposición y renunciar a sus delegaciones después de que el PP anunciara que llevaría a la Comisión del Pacto Antitransfuguismo su nombramiento como delegado del gobierno veleño y que Ciudadanos en Andalucía presionara para que lso socialista renunciará al acuerdo en cuestión. El propio portavoz de C's en el Parlamento andaluz, Juan Marín, llegó a advertir al PSOE aque lo iba "a pasar mal. Tendremos que hablar con ellos porque si van a darle refugio a la gente que nosotros expulsemos, teóricamente no nos vamos a poder fiar mucho de que respeten un acuerdo de regeneración democrática", dijo entonces. En la misma línea Marín manifestó que esparaba que rectificasen "porque si no, nos van a complicar muchos compromisos que tenemos en algunos municipios". Por su parte Moreno Ocón atribuyó su decisión "por la campaña mediática injusta y desproporcionada".

El nuevo acuerdo alcanzado con el edil no adscrito se ha formalizado después de que el PSOE haya dado su visto bueno al mismo. Al menos, así lo han indicado fuentes del propio equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Moreno Ocón llevará las delegaciones de Patrimonio, Contratación y Responsabilidad Patrimionial, hasta ahora incluidas en el área de Secretaria General, en manos del concejal del PSOE de Economía y Hacienda, Juan Carlos Márquez.

La incorporación en el ejecutivo municipal de Moreno Ocón se ha escenificado esta misma mañana durante el pleno ordinario de la corporación, en el que el exedil de Ciudadano se ha colocado en el lado del equipo de gobierno, antes incluso de que se haya dado a conocer en la sesión el decreto de Alcaldía concediéndole delegaciones, un decreto en el que el acalde argumenta la incorporación al ejecutivo municipal para facilitar la participación de concejales que aporten ideas, trabajo y estabilidad.

El portavoz del PP en la oposición, Francisco Delgado Bonilla, ha anunciado esta misma mañana que llevará a la Comisión del Pacto Antitransfuguismo el nombramiento del exedil de Ciudadanos como miembro del equipo de gobierno. Delgado se ha referido a Moreno Ocón como "tránsfuga" y ha acusado al alcalde de estar "haciendo un flaco favor a la democracia".

El apoyo de Moreno Ocón, que ha asegurado en el pleno que no "es tránsfuga", otorga al gobierno tripartito en el Ayuntamiento de Vélez la mayoría absoluta –ocho del PSOE, dos del PA, dos del GIPMTM y uno del edil no adscrito–, al sumar 13 de los 25 ediles del pleno. Paralemente ha recordado a los ediles del PP que hay tránsfugas de los que se han valido para gobernar en otros municipios.

El portavoz del PA, Marcelino Méndez-Trelles, ha lamentado que haya grupos políticos que estén "haciendo sangre con este tema. Es exagerado y sólo es entendible en política", después de indicar que ya ha cumplido con la retirada de carnet. Asimismo, ha recordado que no fue expulsado por C's por incumplir sus programa electoral.

El alcalde ha señelado en el pleno que ha dado el paso con los informes jurídicos que le avalan. Refiriéndose al portavoz del PP, ha manifestado que no le va a dar "ninguna lección de moral, porque no está legitimado para hablar, empezando porque lleva dos años menoscavando su imagen, porque en su día no apoyo na moción de censura". Moreno Ferrer ha declarado asimismo que si quieren llevar la incorporación del edil no adscrito al equipo de gobierno, "que lo hagan. Pero lo único que quiero como alcalde es que el municipio prgrese y para ello necesitamos estabilidad".

José Antonio Moreno Ocón fue expulsado de Ciudadanos después de que en mayo de 2016 la Policía Local de Vélez-Málaga lo sorprendiera conduciendo de forma irregular. La prueba de alcoholemia arrojó 0,88 miligramos por litro de aire espirado, más del triple de lo permitido. Fue multado y se le retiró el carné ocho meses. En septiembre del mismo año, el alcalde socialista Antonio Moreno Ferrer incorporó al ya entonces edil no adscrito al equipo de gobierno como delegado de Educación, Industria y Comercio. Pero una semana después renunció por la polémica suscitada.