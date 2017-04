Rincón de la Victoria celebra sólo tres comuniones civiles desde su aprobación

A finales de octubre de 2015, Rincón de la Victoria acaparó las portadas de medios digitales, impresos, radios y televisiones de todo el país, e incluso del extranjero, al anunciar el entonces equipo de gobierno cuatripartito (PSOE, Ahora Rincón-Podemos, IU y PA) la decisión de modificar su ordenanza de celebraciones civiles para dar cabida a otros actos como los bautizos y las comuniones. Con este término, el primer teniente de Alcalde y concejal de Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón-Podemos), aludía a «la celebración del paso de la infancia a la adolescencia», generando un gran revuelo mediático y social.

Pues bien, cuando han transcurrido apenas 15 meses desde que la normativa entró en vigor, hasta el momento únicamente se han celebrado tres ceremonias de este tipo en el municipio rinconero, una cifra muy discreta que no es considerada un fracaso por el actual gobierno bipartito (PSOE y Ahora Rincón-Podemos). «Lo importante de estas celebraciones civiles no es su número, sino que se trata de una opción que antes no existía y que permite a las familias celebrar estos ritos en coherencia con sus convicciones. Es una opción libre y voluntaria, que además no impide la celebración de los ritos religiosos», consideró a SUR el concejal de la formación morada.

En concreto, en 2016 se celebraron dos comuniones civiles y en lo que va de año ya ha tenido lugar una. Además, se han producido una veintena de consultas de familias interesadas en este formato, que tiene un coste de 82 euros para los no empadronados y de 41,25 para los empadronados. En cuanto a los bautizos civiles, sí se han celebrado más: cinco el pasado año y tres en lo que va de 2017. «No existe en absoluto un afán recaudatorio», apostilló Moreno.

«Compatible con los demás»

«Las comunidades humanas han ritualizado ancestralmente los cambios de estado de los individuos que tienen repercusión en la comunidad. Estos momentos son el nacimiento, el paso de la infancia a la adolescencia, el matrimonio y la muerte. A lo largo de la historia estos ritos han tenido un sentido más laico o más religioso», reflexionó el portavoz de Ahora Rincón-Podemos, quien consideró que «la calidad de la convivencia de una sociedad se manifiesta en la ampliación y el respeto a los derechos y las libertades de todas las personas, muy especialmente cuando son compatibles con los de los demás, como es el caso», remarcó.

A su juicio, la celebración civil de estos ritos «necesita un tiempo para que la población las viva con normalidad, tal y como ahora ocurre ahora con las bodas civiles, que en su momento también fueron objeto de debate y hoy en día participamos en ellas con total normalidad», matizó.

Según explicó el concejal de Hacienda, las tres ceremonias de comuniones civiles han tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento. «Las que yo he presidido han sido muy emotivas. Han participado familiares y amigos, que han dicho unas palabras y me han pedido que explique el sentido de la ceremonia. Para mí ha sido muy gratificante recibir el reconocimiento de algunas personas, que han reconocido honestamente que desconocían los motivos profundos de dichas celebraciones», dijo.

Según su testimonio, «los niños están contentos al verse en el centro de atención de sus seres allegados, y los padres muy satisfechos de poder realizar la celebración según sus convicciones». Por su parte, desde el Obispado de Málaga declinaron, en octubre de 2015, valorar este tipo de ceremonias. «No hay valoración por parte del Obispado de estas celebraciones que no tienen nada que ver con la Iglesia, aunque la utilización de la terminología religiosa pueda hacer pensar lo contrario equivocadamente», manifestaron fuentes del órgano de gobierno de la Iglesia católica.