El PP de Vélez denuncia ante la Subdelegación supuestas irregularidades en el presupuesto municipal

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Vélez ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Málaga denunciando supuestas irregularidad en el capitulo de Personal de las cuentas municipales para 2017, aprobadas el pasado 6 de abril por el pleno con el apoyo del equipo de gobierno (PSOE, PA y GIPMTM) y el edil no adscrito, José Antonio Moreno Ocón. El presupuesto municipal para este ejercicio, actualmente en exposición pública y que asciende a 102 millones de euros, contempla, según el portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla, la creación de 30 nuevos puestos de trabajo, de los que 15 con nuevas jefaturas de servicio y cuatro adjuntos de jefes de servicio, “algo que va en contra de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 actualmente prorrogado”. Delgado declaró ayer en rueda de prensa que esta nuevas jefaturas se han creado sin valoración ni ningún tipo de evaluación “para premiar a funcionarios por la puerta de atrás y proceder a adscripciones posteriormente a dedo”.

El edil señaló que la medida se adoptado además sin haber sido negociada con los sindicatos, los cuales se levantaron de la mesa general de negociación.

Delgado manifestó que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 vigente impide la creación de nuevas plazas. “Con los presupuestos del estado prorrogados, como los tenemos ahora mismo a los funcionarios no se les puede subir ni siquiera el 1 por ciento”, aseguró el edil del PP, a la vez que aclaró que a cada una de esta plazas se les va a subir el sueldo en unos 12.000 euros anuales, “porque el complemento específico que se le ha puesto es de 28.000 euros y las retribuciones brutas anuales estará cercanas a los 70.000 euros”.

El portavoz del grupo “popular”, se quejó en este sentido de que mientras el Ayuntamiento no baja el agua a los vecinos ni el IBI, “si tienen dinero para contentar a determinados funcionarios con los que hay algún interés por razones política, ideológicas o de amistad. Y lo más curioso es que quien tiene que informar todo esto es un beneficiado de la misma subida de sueldo, ya que va a a pasar a ser jefe de servicio”, declaró el edil.

Para el PP, estos puestos significan una “modificación encubierta” y un “fraude de ley” de la actual relación de puestos de trabajo, encubierta porque, según, aseguró no figura en la propuesta de la edil de Recursos Humanos sobre modificación de la plantilla de 22 de marzo.

Por otra parte, el portavoz del principal grupo de la oposición anunció la interposición ante el Contencioso Administrativo de una demanda de protección de derechos fundamentales contra la forma en que se convocó el plano en el que se llevó a cabo la aprobación del presupuesto municipal al señalar que no se les dio la oportunidad de analizar las cuentas. El objetivo de la demanda es que el pleno sea declarado nulo, según Delgado. El PP presentó ya el día en el que se celebró el pleno del presupuesto un escrito solicitando que se dejara sin efecto la convocatoria argumentado que hay jurisprudencia y sentencias firmes anulando este tipo de sesiones extraordinarias y urgentes en supuestos idénticos. La formación mantiene que la convocatoria no podía ser urgente, aunque si extraordinaria, lo que habría obligado al alcalde, Antonio Moreno (PSOE), a convocar el pleno con un mínimo de 48 horas de antelación, y no como sucedió, con apenas ocho horas. Según delgado, el equipo de gobierno entregó a sus grupo las cuentas en un CD un miércoles por la tarde. A la mañana siguiente se convocó la comisión de Hacienda para el mismo día y a la mañana del viernes el pleno urgente y extraordinario.