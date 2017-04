El temporal de levante arrasa cien metros de la playa de Ferrara a pesar de contar con un espigón

El fuerte temporal de levante que desde esta mañana de jueves azota el litoral de la provincia está volviendo a causar estragos en la playa torroxeña de Ferrara, que a pesar de contar desde el pasado año con un espigón semisumergido, ha perdido completamente la arena en un tramo de unos cien metros, en la zona más occidental, a la altura del restaurante La Mar Chica.

Según ha explicado a SUR el alcalde, Óscar Medina (PP), los técnicos de la Demarcación de Costas le han trasladado, no obstante, que si no estuviera la barrera de piedras ubicada junto al faro, la totalidad de la playa se hubiese perdido, como ya ocurrió en decenas de ocasiones en las dos últimos décadas. "Con el espigón la playa está aguantando bien, si no fuera por esta obra hubiésemos vuelto a perderla por completo", ha considerado el regidor, quien no obstante ha apuntado que van a seguir reclamando al Ministerio de Medio Ambiente actuaciones en este punto del litoral para garantizar su estabilización definitiva.

"Necesitamos que se construya algún otro espigón más, porque se está comprobando con este temporal de levante, que es de los más fuertes de los últimos 30 años y el tercero ya en lo que va de 2017", ha manifestado el alcalde. De hecho, la virulencia de las olas ha dañado parte del espigón construido el pasado año, por lo que Costas tendrá que actuar para recolocar parte de las piedras de la escollera. La zona oriental del litoral torroxeño también ha sufrido daños, con la pérdida de buena parte de la arena en la playa de El Peñoncillo. En cambio, las playas de El Morche son las grandes beneficiadas, ya que la arena se ha desplazado a poniente.

En Nerja la fuerza del viento ha tumbado vallas y postes en las proximidades de la playa de La Torrecilla, obligando a retirar parte del mobiliario para evitar que lo engulleran las olas. No obstante, los técnicos municipales están aún evaluando los daños, que se concentran también en la playa de El Chucho y en El Playazo. Las calas junto al Balcón de Europa están perdiendo igualmente mucha arena, que se está desplazando hacia poniente.