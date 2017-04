IU insiste en que no propiciará que el PSOE acceda al gobierno en Torrox

Las acentuadas diferencias entre los grupos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Torrox impiden de momento una moción de censura en la localidad, donde gobierna el PP en clara minoría con sólo seis de los 17 concejales que conforman la corporación. Aunque PSOE, IU, Fusión de Ciudadanos Independientes (FCis) y Torrox Unido (TU), que suman la mayoría absoluta (11 ediles), coinciden en que el PP no tiene proyecto, no ha reactivado el municipio tras dos años de legislatura, no ha promovido proyectos de interés y la situación de «desgobierno» es total, las cuatro formaciones políticas no terminan de ponerse de acuerdo en un intento de desbancar al «popular» Óscar Medina de la Alcaldía.

A pesar de reconocer que el PP tiene paralizado el municipio, IU se sigue negando a hablar de moción de censura con el PSOE. El motivo principal es que no está dispuesto a propiciar un gobierno municipal en el que participe el PSOE, formación política a la que el portavoz de IU, Antonio Toro, acusa de haber desarrollado «las peores políticas en el Ayuntamiento».

Toro ha aclarado en este sentido que la reciente reunión mantenida por los grupos de la oposición no ha sido para hablar de moción de censura, sino de la necesidad de mejorar la política en el Ayuntamiento. «Asistimos por deferencia a Torrox Unido», ha señalado Toro.

No es la primera vez que este grupo independiente promueve encuentros entre todos los grupos de la oposición para estudiar una alternativa al gobierno en minoría del PP, aunque el objetivo de la última reunión era alcanzar acuerdos para mejorar la política municipal, elaborar una estrategia conjunta de oposición y coordinar su acción frente al gobierno del PP en la localidad.

«No nos vamos a sentar para hablar de moción de censura después de que Francisco Muñoz haya abierto la confrontación con IU. Hace dos meses empezó a despotricar contra IU y su portavoz haciendo responsable a nuestra formación de soportar al gobierno del PP y de su política en el municipio», ha manifestado Toro, que ha declarado que el PSOE ha llevado a cabo políticas «caciquiles» en el municipio.

Así las cosas, para el edil de IU «después de la guerra abierta por Francisco Muñoz, la única posibilidad de hablar de moción de censura es que Muñoz y la edil María Estrella Tomé dimitan», ha manifestado Toro.

No es la primera vez que IU realiza este planteamiento, aunque en esta ocasión la motivación son las criticas vertidas por el PSOE contra la formación de izquierdas en la localidad.

Sin PSOE, que cuenta con cinco concejales y es la segunda fuerza política de la corporación, la oposición no cuenta con la mayoría absoluta (nueve ediles) necesaria para desbancar al PP de la Alcaldía.

IU cuenta con tres concejales; Fusión de Ciudadanos Independientes (FCis), dos ediles, y Torrox Unido (TU), uno.