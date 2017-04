Paralizan las obras de mejora del edificio de los juzgados por diferencias técnicas

.Después de un año y medio de protestas, los funcionarios de los Juzgados de Torrox, situados en un edificio que data de 1863, recibieron con ilusión el comienzo de las obras para mejorar las instalaciones, el pasado diciembre, con la colocación de un ascensor y la renovación y ampliación de los aseos. Sin embargo, cuando los trabajos apenas llevaban tres semanas en marcha, fueron paralizados, por las diferencias técnicas entre el Ayuntamiento y la Junta acerca del proyecto.

El Consistorio no está dispuesto a ceder un local anexo al edificio para que se pueda instalar allí la maquinaria del ascensor, y reclama a la Administración andaluza que modifique el proyecto del elevador, instalándolo en otra zona del edificio, aunque sea más costoso. Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior no está de acuerdo con este planteamiento, y ha pedido al alcalde, Óscar Medina (PP), una reunión para buscar una solución. El regidor argumentó a SUR que no les parece bien ceder el local anexo, en el que hay instalada una peña flamenca, para hacer estas obras, ya que eso supondría que se dejara de usar el local para este fin cultural.

Medina lamentó que la Junta quiera culpar al Ayuntamiento de la paralización de las obras, «cuando lo que tienen que hacer es construir de una vez por todas el nuevo edificio judicial, porque éste iba a ser una sede provisional, por cinco años, en 1992, y aquí sigue, cuando es un inmueble propiedad del Ayuntamiento, que no reúne en ningún caso las condiciones mínimas para albergar unas dependencias judiciales tan importantes, al atender a un población de más de 60.000 personas, pertenecientes a las localidades de Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Sayalonga y Torrox».

La Administración andaluza quiere reunirse con el Consistorio para buscar una solución

«Lo que tiene hacer la Junta es trasladar los juzgados a un edificio nuevo, si hace falta de alquiler, como pueden ser los locales situados en el aparcamiento público de La Almedina, y comenzar a construir de una vez por todas la nueva sede en esta misma zona. Los terrenos están cedidos desde hace más de diez años», manifestó el alcalde torroxeño.

Por su parte, los funcionarios del edificio judicial se muestran «indignados» con la situación, al tiempo que «resignados» por las lamentables condiciones en las que tienen que trabajar. No en vano, el inmueble presenta numerosos problemas, como falta de espacios, barreras arquitectónicas, humedades, frío en invierno, cortes de luz e Internet, etc. Uno de los trabajadores mostró a SUR esta semana las humedades con las que tiene que convivir a diario en su despacho. Este periódico pudo recorrer varias dependencias del edificio y comprobó la absoluta falta de espacios, con decenas de armarios repletos de archivos y expedientes colocados en los pasillos.

Para colmo, con las obras interrumpidas, los guardias civiles que prestan servicio en la puerta han dejado de tener unas dependencias para cambiarse. Los empleados no descartan volver a retomar las protestas si no se alcanza una solución definitiva en los próximos meses. Entre junio de 2015 y el verano de 2016 estuvieron manifestándose a las puertas del edificio todos los jueves, con el lema &lsquoJuzgados de Torrox, ¡solución ya!&rsquo.

Los trabajos paralizados son financiados por la Junta de Andalucía y eran ejecutados por la empresa Construcciones Glesa, con un presupuesto de 74.000 euros. Comprendían la instalación de un ascensor y la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en el edificio con la reforma del acceso principal. Asimismo, se iban a construir tres nuevos aseos, demoliendo los dos existentes en las plantas primera y segunda, y además, se iba a construir un nuevo aseo en la planta baja, accesible para los discapacitados. Los trabajos se desarrollaban únicamente en horario de tarde, para no interferir con la actividad en las dependencias judiciales.