Reiteran que la depuradora estará lista este año pese a los problemas de la adjudicataria

eugenio cabezas

Esto es, al menos, lo que sostienen desde el Ministerio de Medio Ambiente, tras una consulta formulada por SUR a raíz del anuncio de que la firma está inmersa en un proceso de preconcurso de acreedores desde el pasado día 31 de marzo, al arrastrar una deuda de más de 4.000 millones de euros.

Según informaron ayer a este periódico fuentes del Ejecutivo central, la Unión Temporal de Empresas (UTE) contratista de las obras «se encuentra en este momento en fase preconcursal, tal y como ha comunicado en una reunión mantenida el pasado 6 de abril con la Dirección General del Agua». «No obstante, la mencionada UTE espera resolver su situación financiera en próximas fechas, lo que permitirá finalizar la obra en el plazo previsto», agregaron desde el departamento ministerial que dirige Isabel García Tejerina.

El Gobierno central cifra en un 95% el grado de ejecución de la planta de tratamiento y en un 70% el de los colectores

El Ministerio de Medio Ambiente, que dirige y financia íntegramente las obras, valoradas en más de 23,4 millones de euros, resaltó que el grado de avance de los trabajos es «importante». «La EDAR está prácticamente finalizada, con un grado de ejecución del 95%, mientras que los colectores cuentan con un grado de ejecución del 70%. La fecha prevista de finalización de ejecución de las obras, incluidas las pruebas de funcionamiento, es finales de 2017», apuntaron las fuentes consultadas.

Respecto al proyecto de obras complementarias, para incorporar hasta once puntos de vertidos de aguas fecales no contemplados en el proyecto original, aprobado en 2013, el Ejecutivo central que preside Mariano Rajoy manifestó que este proyecto de obras complementarias, «ya redactado, está en fase de tramitación condicionada a que la empresa resuelva su situación financiera». Isolux ha tomado la decisión de solicitar el preconcurso de acreedores al juzgado de lo Mercantil después de que aún no hayan podido fructificar las negociaciones que mantiene desde finales de 2016 con sus tres principales bancos acreedores y accionistas: Santander, Bankia y CaixaBank. La firma tiene ahora cuatro meses para renegociar una reestructuración de sus deudas antes de solicitar el concurso de acreedores, lo que la abocaría a la liquidación, dada la abultada deuda.

Los trabajos de la EDAR de Nerja arrancaron en enero de 2014, y debían haber estado finalizados para el pasado verano. Sin embargo, a las dificultades técnicas de la obra -con un proyecto complementario valorado en 2,2 millones-, se suma ahora la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. La actuación permaneció prácticamente sin avances durante un año, hasta que en enero pasado se retomaron las obras en la zona de la playa de Burriana. En estos apenas tres meses se ha instalado un tramo de colector de unos 200 metros, pero aún queda pendiente por excavar una distancia similar, así como construir la principal estación de bombeo.

Actuaciones pendientes

De hecho, con la llegada de la Semana Santa el vial donde se ha instalado el primer tramo de colector ha sido reabierto al tráfico, reduciéndose la zona de obras a un entorno peatonal. El enclave donde se ubicará la futura estación de bombeo ha sido vallado, y la calle aún no ha sido reasfaltada, por lo que hay quejas por la presencia de mucho polvo. El Ayuntamiento reabrió el pasado viernes el aparcamiento público de Burriana, con 240 plazas, para reducir los problemas de estacionamiento en la zona.

Entre las obras pendientes para finalizar la depuradora de Nerja quedan por colocar el colector en la avenida Antonio Ferrándis ‘Chanquete’, desde la estación de bombeo de la desembocadura del río Chíllar, hasta conectar con la céntrica calle Diputación. Además, falta por instalar el nuevo emisario submarino de Burriana y el que sustituirá al que se rompió frente a la playa de El Chucho.