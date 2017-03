El Museo de Nerja renueva un tercio de sus contenidos con piezas inéditas de la época contemporánea

Un enorme escudo de Nerja, tallado en mármol, que tiene cincelada la parte de la corona real, puede verse desde este miércoles en el Museo de la localidad del Balcón de Europa. La pieza había permanecido en un domicilio particular tras ser ‘salvada’ de la demolición que sufrió el antiguo Ayuntamiento, ubicado en el emblemático paseo, en 1963. La ausencia de la corona real se explica porque durante la Segunda República, en 1932, fue suprimida ‘por la fuerza’.

Esta es sólo una de las nuevas piezas que pueden verse en el renovado espacio cultural nerjeño, que ha estrenado la primera de las tres partes en las que se ha dividido la actualización de los contenidos. Concretamente, esta primera etapa aborda la historia local desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Un comité de expertos ha trabajado durante los últimos cinco años en la renovación de estos contenidos, coordinados por el doctor en Historia Francisco Capilla.

Otra de las piezas más curiosas de las que se exponen desde ahora en el museo nerjeño es el martillo con el que los descubridores de la Cueva accedieron por primera vez a la gruta el 12 de enero de 1959, rompiendo con él una estalactita de las llamadas Minas del Cementerio de Maro. Al acto de reinauguración del espacio ha asistido este miércoles Francisco Navas, el mayor de cinco jóvenes que tuvieron la valentía de adentrarse en la hasta entonces desconocida cavidad.

El Museo de Nerja expone desde este miércoles también la claqueta original de la serie ‘Verano Azul’, y el guión inédito del vigésimo capítulo, que nunca llegó a rodarse, titulado ‘La excursión’, ya que Antonio Mercero no consiguió los permisos en 1980 para poder grabarlo. No en vano, exigía un incendio en la zona de la sierra de Alcaucín, a lo que se negaron las autoridades de entonces, “ya que por aquel entonces no había efectos especiales”, ha matizado Miguel Joven, el actor que encarnó al inolvidable ‘Tito’, y que hoy en día trabaja como guía turístico en la Cueva.

El Museo fue inaugurado el 6 de diciembre de 2011. En estos más de cinco años ha ido aumentando sus visitantes progresivamente, hasta cerrar 2016 con un 60% más y 52.000 entradas. La Cueva alcanzó el pasado año las 432.100 personas, 21.400 más que en 2015. El objetivo de la Fundación es seguir incrementando los visitantes del Museo. Para ello, a la renovación inaugurada hoy se sumarán dos más, abarcando la totalidad de los contenidos de un edificio que costó más de 5 millones de euros, construido, equipado e inaugurado siendo gerente del organismo Ángel Ramírez, que fue portavoz local del PSOE y candidato en los comicios municipales de 2007 y 2011.

Al acto de este miércoles han asistido el subdelegado del Gobierno central en Málaga y presidente de la Fundación, Miguel Briones; la alcaldesa y vicepresidenta del organismo, Rosa Arrabal; el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado; el director del museo, el arqueólogo Juan Bautista Salado; el nuevo gerente, Carlos García, y su antecesor, Ángel Ruiz, además del diputado de Empleo, Nuevas Tecnologías y Recursos Europeos y exalcalde nerjeño, José Alberto Armijo; así como ediles y representantes de la sociedad nerjeña.

Briones ha señalado que “estos fondos ofrecen la posibilidad de navegar cómodamente en la historia de Nerja a través de cinco secciones que, además, sirven para perfilar y explicar su realidad actual”. El subdelegado del Gobierno en Málaga ha recalcado “el hallazgo de los descubridores de la Cueva como inicio de toda esta aventura”, al tiempo que ha agradecido la labor del anterior gerente, Ángel Ruiz, así como por el director del Museo, Juan Bautista Salado, subrayando “el esfuerzo realizado desde la Fundación para seguir avanzando en la creación y consolidación de propuestas atractivas para que el tándem cultural Cueva-Museo sea más fuerte y convierta a Nerja en un reclamo cultural además de turístico”, ha insistido.

En la muestra puede conocerse además la figura de Manuel Centurión, nerjeño que llegó a ser gobernador de La Guayana en el siglo XVIII. En su localidad natal construyó un molino de papel, del que aún se conserva el edificio, en la desembocadura del río de la Miel. La nueva muestra incluye además el Libro del Privilegio de Felipe V y el pleito de Nerja con Vélez-Málaga por las propiedades de tierras y casas, además de la planimetría del municipio desde los siglos XVIII y XIX.

El apartado dedicado a la Nerja contemporánea se divide en cinco secciones: una dedicada a la caña de azúcar, su cultivo, producción y venta, así como los ingenios preindustriales e industriales, destacando maquetas del acueducto del Águila y la de Maro en el siglo XVIII. La segunda sección aborda la sierra, recordando oficios perdidos como la arriería, la espartería y la minería, además de su vertiente como parque natural y la presencia de los maquis (guerrilla antifranquista). La tercera parte refleja el municipio como ciudad de cine, escenario de ‘Verano Azul’ y otras películas, mientras que la cuarta sección evidencia la evolución urbanística de Nerja desde el siglo XIX hasta la actualidad a través de una maqueta. La renovación de los contenidos ha supuesto una inversión de 50.000 euros por parte de la Fundación.