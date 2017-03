La rotura de un emisario submarino llena de aguas residuales las playas de Nerja

Nerja mantiene el dudoso honor de ser el único gran municipio del litoral malagueño que sigue vertiendo directamente al mar sus aguas residuales sin depurar. Para colmo, las obras de la primera EDAR acumulan más de un año de retrasos. Lo viene haciendo desde hace más de treinta años, cuando fueron instalados en las playas de Burriana y Torrecilla los dos emisarios submarinos, que impulsan, sin ningún tipo de tratamiento previo, todas las aguas residuales de un municipio con una población empadronada de más de 21.000 habitantes, pero que en la práctica no baja durante todo el año de los 40.000, con picos de 100.000 en los meses estivales. Los tubos lanzan la porquería a unos 1.500 metros de la orilla, lo que unido al efecto de las corrientes, disuelve en buena medida los efectos.

Sin embargo, el pasado jueves se detectó una rotura en uno de los dos emisarios, concretamente el situado frente a las playas de El Chucho y Torrecilla. Se trata de un agujero de unos 20x20 centímetros, situado a unos 400 metros de la orilla y a un profundidad de apenas cuatro metros.

Esto está provocando que desde una embarcación sea posible ver como sube un auténtico ‘géiser’ de residuos, a lo que contribuye la calma que registra el mar en estos últimos días. Un vecino, Miguel Ángel Urdiales, grabó el viernes un vídeo desde su barco, que luego subió a su perfil de Facebook, y que ha despertado un revuelo de comentarios y opiniones en esta red social. Los efectos de esta avería también eran ayer muy visibles desde el emblemático mirador del Balcón de Europa. «Es una vergüenza, estaba lleno de gente, y todo el mundo lo estaba comentando. Estamos a las puertas de la Semana Santa y no podemos dar una imagen así a los miles de turistas que nos visitan», comentó a SUR Diego Palomo, que captó con su cámara varias fotos.

Fuentes municipales explicaron a este periódico que tras detectar la avería, se le ha notificado a la empresa concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento, Aguas de Narixa S. A., para que proceda «cuanto antes» a su reparación. Al parecer, el efecto de los últimos temporales, unido a la posible acción de los barcos arrastreros, serían las dos causas de la rotura del emisario. Debido a que no es aún temporada alta, de momento, no se decidido cerrar al baño ninguna de las playas nerjeñas. Eso sí, el objetivo del Ayuntamiento es que la rotura esté reparada «en muy pocos días», ya que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Las fuentes consultadas no pudieron precisar el coste que exigirá el arreglo del emisario.

Obras de la EDAR, con retraso

Por su parte, las obras de la primera depuradora de Nerja se retomaron el pasado enero, tras casi un año paralizadas, debido a que ha tenido que elaborarse un proyecto complementario, para incluir hasta once puntos de vertidos no contemplados en el proyecto de ejecución inicial. De esta forma, los trabajos se encarecerán en unos 2,2 millones de euros, que se sumarán a los 23,4 en que fue adjudicada la actuación, con capacidad para tratar 25.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales, y atender a una población equivalente a 125.000 personas, con sistema terciario, lo que permitirá el uso de las aguas para el riego agrícola o de campos de golf.

Las obras de la EDAR han superado el 76% de ejecución y el 96% en el caso de la planta de tratamiento. Sin embargo, aún restan por instalarse los principales colectores en calles y avenidas del centro, así como los emisarios submarinos que sustituirán a los dos actuales, uno de los cuales es el que ha sufrido la rotura. Actualmente se trabaja en el colector y el bombeo de la playa de Burriana.