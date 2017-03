La óptica de Vélez que dio un ultimátum a un ladrón lo denuncia al no devolver lo robado

llevan tres meses? pues que vayan aprendiendo pues en un comercio hay que mirar con siete ojos, atender a los clientes y controlar la tienda a la vez y por supuesto no dar cancha al que te roba o tendras gente robando un dia si y otro tambien. Y las camaras de seguridad no es un metodo 100% efectivo, te puede pasar que hasta el ladron denuncie al establecimiento por grabarle sin su consentimiento, no tiene nada que perder