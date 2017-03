El PA amenaza con abandonar el gobierno en Vélez si no hay presupuesto municipal antes de final de mes

Los concejales del grupo municipal del PA, Marcelino Méndez-Trelles, actual primer teniente de alcalde, y María José Roberto, han amenazado hoy en rueda de prensa con abandonar el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, si antes de final de marzo el Consistorio no cuenta con un presupuesto municipal para este ejercicio. Además, la formación, que gobierna junto a PSOE, que ostenta la Alcaldía del municipio, y el Grupo Independentista de Torre del Mar (GIPMTM) desde el inicio de la legislatura (suman 12 de los 25 concejales de la corporación, por lo que están en minoría), ha exigido que las cuentas municipales recojan siete millones de euros para las actuaciones que son competencia de sus delegaciones.

Méndez-Trelles ha justificado la postura de su formación no sólo por el retraso que acumula la elaboración del presupuesto para este ejercicio, lo que obliga al Consistorio a tener que estar trabajando con el presupuesto prorrogado de 2016, sino porque existe una parte de sus socios socialistas en el gobierno que apuestan por no aprobar las cuentas este año y elaborar un presupuesto en 2018 hasta el final de la legislatura, algo a lo que el PA no está dispuesto ni mucho menos de acuerdo.

El edil andalucista se ha quejado además de que desde la Alcaldía no se están atendiendo los requerimientos de su partido para debatir y consensuar internamente el documento económico, así como de la falta de coordinación existente en el seno del equipo de gobierno.

Según los ediles del grupo andalucista, su formación exige que en las cuentas de este año se contemple el proyecto del Teatro Lope de Vega con el presupuesto previsto por el anterior gobierno del PP para no perder la subvención de 1,2 millones de euros que financia la Diputación. Las obras están valoradas en 3,3 millones de euros y una modificación a la baja supondría perder la aportación del ente provincial, según Méndez-Trelles.

Otro requisito es crear de una vez por todas la concejalía del Centro Histórico y dotarla económicamente. Por el momento, el PA se conforma con 600.000 euros para acometer entre otras actuaciones el arreglo de la muralla de la Fortaleza, convertir del antiguo deposito de calle Real de la Villa en una zona de equipamiento y crear un aparcamiento-mirador en la zona norte de la ciudad que conecte la iglesia de Santa María con la antigua alcazaba.

Para la delegación de Medio Ambiente, exige presupuesto para la restauración integral de los parques María Zambrano y Jurado Lorca; el cambio del 50 por ciento de los contenedores soterrados actuales con 600.000 euros de inversión,ya que la mayoría están fuera de servicio por problemas de acumulación de lixiviados , y dos millones de euros para dotar de césped a los campos de fútbol del Vivar Téllez, Almayate y Torre del Mar, así como dos millones para la mejora del sistema del alumbrado público, que en algunas zonas cuenta aún con lámparas de mercurio.

Méndez-Trelles ha exigido asimismo el replanteamiento de la empresa municipal Emvipsa, por entender que funciona como un Ayuntamiento paralelo en el que los delegados no toman ningún tipo de decisión.

Los ediles del PA han manifestado que todas estas reivindicaciones las conoce el alcalde, pero que hasta la fecha no ha adoptado ningún tipo de decisión, de ahí el ultimatum de la formación para abandonar el equipo de giobierno.

Desde el PSOE se ha estado justificando el retraso en la confección del presupuesto municipal para 2017 en problemas para cuadrar el capítulo primero.