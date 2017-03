Ciudadanos muestra reservas a una moción de censura con el PA y el PP en Rincón de la Victoria

El fantasma de una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria contra el equipo de gobierno tripartito (PSOE, Ahora Rincón-Podemos e IU), por parte de PP, PA y Ciudadanos, ha vuelto a escena después de que el exalcalde y portavoz de los populares, Francisco Salado, haya anunciado, en declaraciones a SUR, que ha abierto «un periodo de reflexión» sobre su continuidad al frente de la formación en la localidad de la Axarquía, toda vez que en este año deberá celebrarse el congreso donde se elegirá al presidente local.

El tercer elemento en esta hipotética maniobra política, Ciudadanos, que cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento, Óscar Campos y Elena Aguilar, después de que el que fuera su candidato y número uno, Antonio Pérez, se pasase al grupo de no adscritos en el verano de 2015, también se ha pronunciado, mostrando, de momento, sus dudas y reservas ante este posible cambio de gobierno. «Por ahora no hay nada, ni siquiera conversaciones informales, no nos hemos sentado», confesó Campos.

El edil de la formación naranja no quiso entrar a valorar la posible renuncia de Salado a su liderazgo al frente del PP rinconero, como salida a su enfrentamiento personal y político con el portavoz del PA, José María Gómez 'Pepín'. «No entramos en problemas internos de otros partidos. Es una decisión que deberá tomar él con su partido, nosotros nos debemos a nuestros votantes y estatutos», comentó Óscar Campos, quien dijo que en cualquier caso, si llegara a plantearse la moción de censura «no sería en ningún caso un cheque en blanco».

«Pacto anticorrupción»

Así, el edil de Ciudadanos apuntó que exigirían la firma de una serie de compromisos, como un «pacto anticorrupción, y todas aquellas gestiones que sean beneficiosas para Rincón de la Victoria». «Aunque por nuestros estatutos no pudiéramos entrar a gobernar, no sería un apoyo a cambio de nada», matizó Campos. A su juicio, el municipio rinconero «está paralizado» con el gobierno tripartito, «y somos testigos en los plenos de enfrentamientos personales que son un espectáculo bochornoso para los vecinos», apostilló el edil rinconero, quien consideró que hacen «una oposición constructiva», proponiendo decenas de mociones en los plenos.

Por su parte, su compañera de partido, Elena Aguilar, apuntó que no entran a valorar las situaciones internas que se producen en otros partidos. «Queremos lo mejor para nuestro municipio, y por eso estamos manteniendo reuniones toda la corporación, para intentar tener unos presupuestos acordes, con el objetivo de que no se endeude más a los ciudadanos, ya que los últimos datos recibidos con la liquidación no son todo lo bueno que esperábamos, lo que está condicionando la elaboración de unas nuevas cuentas ajustadas a la realidad», manifestó Elena Aguilar.