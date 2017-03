El gerente de la Cueva de Nerja presenta su dimisión "por motivos personales"

El gerente de la Fundación Cueva de Nerja, Ángel Ruiz, presentó hace una semana su renuncia al cargo ante el subdelegado del Gobierno central en Málaga y presidente del organismo que gestiona la cavidad axárquica, Miguel Briones, aduciendo "motivos personales". Así lo han confirmado este jueves a SUR fuentes del Ejecutivo central en la provincia, que han apuntado que "aún no se le ha contestado, y puesto que está de vacaciones durante esta semana, se esperará al lunes o el martes para hacerlo oficial".

En todo caso, las fuentes de la Subdelegación del Gobierno central en Málaga han valorado "su gran trabajo" en estos cinco años, con numerosos proyectos en la cavidad y el museo nerjeño, y han apuntado que respetan al máximo su decisión. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Ruiz, sin éxito, ya que se encuentra unos días fuera de vacaciones y tiene el móvil apagado.

Sin embargo, después de que el que fuera candidato del PA en las últimas elecciones municipales en Nerja, el periodista Pedro Salinas, publicase anoche en su muro de Facebook este "relevo", el propio Ruiz ha escrito un comentario en el que ha aclarado que no ha sido relevado. "Presenté mi renuncia hace quince días. Los casi ocho años son realmente cinco exactos, el 1 de marzo. Mi puesto no es el de director del centro cultural, sino técnico municipal de Cultura. Y no existe enfrentamiento entre la fundación y el ayuntamiento. Habla de políticos en una noticia que no tiene que ver con la política. Usted sí que sabe de mediocridad y de jugar con los vecinos", escribió Ángel Ruiz en respuesta al texto de Salinas.

El cargo de gerente de la Fundación Cueva de Nerja es de libre designación por parte del Subdelegado del Gobierno central. Entre 2005 y 2011 lo ocupó el que fuera candidato del PSOE a la Alcaldía en los comicios de 2007 y 2011, Ángel Ramírez. En marzo de 2012 lo asumió Ruiz, que desde entonces tiene una excedencia en su puesto de funcionario en el Ayuntamiento.