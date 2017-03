«Llevo ya muchos años en la política local, y es un buen momento para abrir una reflexión, conjuntamente con los compañeros de mi partido a nivel local, pero también provincial y regional, sobre si sigo siendo la persona más idónea para seguir al frente del PP en Rincón de la Victoria». Con estas palabras abrió ayer la puerta, en declaraciones a SUR, el exalcalde y vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado (PP), a no continuar como líder de los populares rinconeros, lo que daría pie a la posibilidad de interponer una moción de censura, junto a PA y Ciudadanos, contra el gobierno tripartito en minoría (PSOE, Ahora Rincón-Podemos e IU).

No en vano, el que fuera alcalde de Rincón de la Victoria entre 2005 y 2007, en un pacto con el PSOE, y entre 2011 y 2015, con mayoría absoluta, reconoció que el «principal escollo» para esta moción de censura son sus diferencias personales con el portavoz andalucista, José María Gómez ‘Pepín’, que fue regidor entre 1995 y 2003, con el PP, partido del que fue expulsado. «Somos como el agua y el aceite, no nos entenderíamos en un gobierno conjunto, uno de los dos tiene que estar fuera, porque en el PP ya lo conocemos y sabemos su forma de gestionar el Ayuntamiento», dijo.

«Pepín y yo somos como el agua y el aceite, uno de los dos tiene que estar fuera para la moción»

En todo caso, Salado apuntó que este «periodo de reflexión» que ha iniciado desembocará en el próximo congreso local de los populares, a celebrar este año, y al que dijo no tener aún decidido si se presentará o no a la reelección. «Los líderes tenemos que tener generosidad y altura de miras, esto es un proyecto de grupo, no podemos cerrar oportunidades», argumentó el portavoz local del PP, quien en todo caso aclaró que no comparte la exigencia de que «venga otro partido de fuera y te imponga quién tiene que ser el candidato». «Si no hay estigma de corrupción ni has sido condenado, no entiendo porqué tienen que ser otros los que decidan por ti», afirmó. El exalcalde opinó que la situación de «parálisis» que vive el municipio «son motivos más que de sobra para presentar la moción de censura». «La alcaldesa es rehén de los dos partidos de izquierdas, de Podemos e IU, Encarnación Anaya no hace nada sin consultarles. Ahí tenemos el ejemplo de la piscina cubierta, con las obras muy avanzadas y aún no han decidido si la gestión va a ser pública o privada, pero conociendo sus principios, mucho me temo que lo querrán gestionar desde el Ayuntamiento», manifestó Salado, quien animó a Anaya a dialogar y a negociar «los asuntos importantes» con el PP y el resto de grupos de la oposición.

Por su parte, ‘Pepín’ dijo a SUR «respetar» las posibles decisiones que adopte Salado sobre su futuro, pero rechazó que él vaya a renunciar al acta o a apartarse para facilitar una moción de censura. «Los 1.800 vecinos que me votaron lo hicieron para que gobernara, se comprobó que con Unidos Podemos era imposible, porque no querían mejorar la limpieza del pueblo los fines de semana», apuntó.

A su juicio, Rincón de la Victoria está «paralizado, con las playas sucias y con cada vez más inseguridad ciudadana». «No voy a aceptar órdenes de que me tenga que apartar, ni yo tampoco voy a imponer nada, le hemos tendido la mano al PP desde que nos echaron del equipo de gobierno y es el PP el que tiene que mover ficha y respondernos a nosotros y a Ciudadanos si está dispuesto», aseguró.