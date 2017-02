Bronca en el pleno de Vélez-Málaga por el enfrentamiento entre el PP y el GIPMTM

Bronca sesión plenaria la vivida este viernes en Vélez-Málaga. El alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), ha suspendido la sesión, en el turno de mociones de urgencia, después de que ordenase la expulsión del portavoz del PP, Francisco Delgado, y éste se negase a marcharse de la sala. El enfrentamiento entre Delgado y el teniente de Alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha sido el detonante del conflicto, después de que Atencia dijese: "El problema que tú tienes Paco es verme a mí aquí de número uno y que tú quisiste ir de número dos".

En ese momento, Delgado Bonilla se ha levantado y ha empezado a llamar "mentiroso y sinvergüenza" al edil segregacionista torreño. Ha sido cuando el regidor le ha amonestado y lo ha expulsado. Tras amagar con marcharse, el portavoz del PP ha regresado y ha pedido al secretario municipal, Benedicto Carrión, que aclare si la expulsión se ajustaba al reglamento. "Me tenía que haber amonestado por segunda vez con advertencia de expulsión, pero usted me ha expulsado directamente", ha aseguro Delgado, quien ha declinado abandonar el pleno.

En un ambiente de tensión y reproches entre los grupos, el alcalde veleño ha decidido levantar la sesión, cuando aún quedaban por tratar varios asuntos urgentes, como los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías o las cuestiones que querían plantear los sindicatos policiales SIP-AN, UPLB y UGT, tras dos meses de protestas por sus exigencias de consolidar en las nóminas los pluses que cobran.

El alcalde ha asegurado que lo que busca "solamente Delgado Bonilla es el espectáculo mediático y la foto de que tenga que desalojarlo la policía”. “No podemos permitir que las sesiones plenarias que celebremos en este Ayuntamiento estén marcadas por las descalificaciones y los insultos del señor Delgado Bonilla, que continuamente ridiculiza a los miembros de este Gobierno”, comentó Moreno Ferrer.

Por su parte, el portavoz del PP ha asegurado que no iba a permitir que en el salón de plenos se dijeran mentiras como la que, según él, ha dicho Pérez Atencia, al tiempo que ha remarcado: "Lo ha reconocido luego a mi compañera Concha Lavao, que en política se dicen mentiras, me parece lamentable". "Él sabe perfectamente que me llamaba pidiéndome ayuda, diciéndome que Manolo Rincón (exlíder del GIPMTM) lo insultaba, lo llamaba tonto, y que me pidió ir en la lista del PP", ha declarado Delgado Bonilla.