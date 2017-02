El TSJA da la razón a la Junta en el conflicto por el precinto municipal del instituto en 2012

El conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Benamocarra y la Consejería de Educación por el precinto municipal del IES La Maroma, entre enero y marzo de 2012, y que obligó al traslado forzoso de 204 alumnos hasta Torre del Mar, todavía sigue coleando en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de desestimar el recurso interpuesto por el equipo de gobierno liderado por el alcalde, Abdeslam Lucena (Por Mi Pueblo), ratificando así una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, en la que se considera no ajustado a derecho el precinto de las instalaciones educativas decretado por el regidor el 28 de diciembre de 2011.

Ese primer fallo favorable a la asociación de padres y madres y a la Consejería de Educación, que interpusieron el recurso, representados por el abogado Francisco Javier Galán Palmero, fue recurrido por el Consistorio ante el TSJA, que el pasado día 13 notificó su sentencia. El regidor benamocarreño dijo ayer a SUR que ya han presentado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al entender que la medida estuvo avalada por «cinco informes técnicos favorables».

Además, Abdeslam Lucena recordó que en enero de 2015, el Juzgado de lo Contenciso-Administrativo número 1 de la capital desestimó el recurso de la Junta contra la orden municipal de paralización de las obras de emergencia iniciadas sin licencia por la Consejería para reparar unas escolleras en las pistas exteriores del instituto. Este fallo es firme, pues la Administración andaluza no lo recurrió.

El Alto Tribunal Andaluz entiende que «no consta que existiera una obstaculización (ni apariencia de ello) a la labor inspectora municipal, como no consta tampoco (ni apariencia hay) que fuera necesario acordar el precinto porque nada se estaba obstaculizando. Y como no constaba nada de ello, no había porqué autorizar judicialmente la entrada al centro tal y como solicitó el Ayuntamiento demandado». «Nótese, en fin, que el precinto del IES, medida de extrema gravedad y notoriamente perjudicial para los alumnos y que exigía una cumplida motivación y justificación, no puede acordarse tomando por base meras suposiciones y sin haber constatado de manera fehaciente el déficit de seguridad», sostiene el TSJA en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. El Alto Tribunal asegura que «a lo sumo, lo que se desprende del informe de bomberos es la falta de seguridad de la vía pública». El fallo condena además en costas al Consistorio de Benamocarra.

Coste de 400.000 euros

El precinto del IES y el traslado de los 204 alumnos a Torre del Mar, donde la Junta instaló aulas prefabricadas, conllevó un desembolso para Educación de 400.000 euros. El director del centro educativo, Manuel Ruiz Cazorla, destacó el «enorme perjuicio» que supuso el decreto municipal, por lo que entendió que la Junta, una vez que el fallo sea firme, podría reclamar estos gastos al Consistorio. Sin embargo, Lucena argumentó que la reclamación tendría que haberse hecho en los seis meses posteriores o al presentar el recurso contencioso.