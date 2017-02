Muere el delfín rescatado en la playa torroxeña de El Morche

Lo habían bautizado como 'Serafín', aunque era una hembra de cuatro años. La gran expectación que generó el rescate con vida de un delfín el pasado viernes en la playa torroxeña de El Morche se ha tornado en tristeza, tras conocer que el ejemplar ha fallecido tras permanecer el fin de semana en las instalaciones del Centro de Recuperación de Especies Marinas (CREMA) del Aula del Mar de Málaga, en el Muelle Uno.

El 'héroe' anónimo que pasó junto al mamífero casi tres horas, en la orilla de la playa, mojándose los pantalones, y perdiendo incluso su teléfono móvil, intentando que el animal regresara al agua, José Bermúdez, ha mostrado a SUR su pesar por esta noticia. "Me ha dado mucha pena que haya muerto, después de todo el esfuerzo que hice, pensé que podría salvarse, pero desde el Aula del Mar me han dicho que tenía una infección muy fuerte interna, y que no ha respondido a la medicación", ha confesado.

Según informó el director del Aula del Mar, Juan Jesús Martín, cuando los delfines acaban varados en las playas, es porque o están heridos por una hélice de un barco o enfermos y desorientados, como fue este último caso. Al año, el CREMA recupera alrededor de un centenar de ejemplares marinos en las costas malagueñas, entre delfines y tortugas.

El rescate del delfín 'Serafín' tuvo incluso el pasado sábado su propia parodia carnavalera, de la mano de la peña Poti-Poti, en el transcurso de la gran gala de Carnaval que se celebró en el teatro torroxeño. Al final de la actuación, el propio Bermúdez, que es jardinero municipal, subió al escenario para interpretarse a sí mismo echándole agua a un delfín hinchable. Los murguistas preguntaban por el alcalde, Óscar Medina (PP), "que no acudió a echarse la foto con el animal el día anterior para subirla al Facebook", en alusión a su continua actividad en las redes sociales.