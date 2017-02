El PP de Frigiliana busca una argucia legal para frenar la moción de censura como en Alhaurín

En apenas un mes, la provincia podría ser escenario de una segunda moción de censura fallida, que todo apunta a que, como en Alhaurín el Grande, acabarán resolviendo los tribunales. El alcalde de Frigiliana, José Antonio González (PP), firmó ayer un decreto en el que declara ediles no adscritos a los tres concejales del PA, Francisco Acosta, María José Caravaca y Roberto Torres, que el pasado día 6 de febrero suscribieron una moción de censura con el PSOE para desbancarlo de la Alcaldía.

El regidor se ampara en un escrito presentado por los tres ediles andalucistas, el pasado 28 de noviembre, en el que solicitaban «información para conocer los trámites» que debían seguir para pasarse al grupo de no adscritos y sus derechos, toda vez que la formación por la que concurrieron a las últimas elecciones municipales de mayo de 2015 quedó disuelta en septiembre de ese año. A juicio de González, con ese escrito, junto a otros presentados con posterioridad, los concejales que hasta marzo de 2016 formaron parte de su gobierno y que le permitieron salir investido alcalde, «expresan una voluntad manifiesta de ser ediles no adscritos».

El alcalde de Frigiliana ha contado con un informe jurídico externo para justificar este decreto, del que se dará cuenta en un pleno extraordinario convocado para mañana a las 16.00 horas. «Lo hago por mi honor, es algo de justicia moral y legal. Vemos que hay indicios de que es algo en lo que no llevan razón», consideró González, quien argumentó que no tiene «nada personal» contra los firmantes de la moción de censura.

De esta forma, en el pleno previsto para las 12.00 horas del próximo lunes en el Ayuntamiento de Frigiliana podría ocurrir lo mismo que pasó en el que tuvo lugar en Alhaurín el Grande el pasado 25 de enero. En aquella ocasión la moción de censura firmada por PSOE, ASALH, IU y la edil Mari Francis Fernández, expulsada del PP, no llegó a votarse, ya que el integrante de mayor edad de la mesa, Francisco Guerrero, de Por Alhaurín, ordenó levantar la sesión, argumentando que él era el presidente y que la concejala Fernández había sido expulsada del PP y, por tanto, era no adscrita, por lo que no podía votar una moción de censura. En el caso de Frigiliana la mesa de edad del pleno la ocuparán Lucrecia López, del PP, como integrante de mayor edad, y Roberto Torres, del PA, como el edil más joven de la corporación.

Acciones legales inmediatas

Por su parte, el portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía en el pleno de la moción de censura, Alejandro Herrero, dijo a SUR que se «esperaban algún movimiento de este tipo» por parte del regidor de Frigiliana. «Entendemos que con ese decreto se están vulnerando los derechos fundamentales de los tres ediles andalucistas, que manifestaron por escrito que no querían seguir adelante con el paso al grupo de no adscritos», consideró.

González alega un escrito presentado en noviembre por los concejales en el que pedían ser no adscritos

Según avanzó, toda la documentación relativa al decreto firmado ayer por González, así como la convocatoria del pleno, y los distintos escritos presentados por los concejales andalucistas ya están en poder de la asesoría jurídica de su partido, que tiene previsto interponer «acciones judiciales inmediatas», a lo largo de la jornada de hoy, para tratar de revertir la situación, solicitando al juzgado que anule la convocatoria del pleno extraordinario previsto para mañana.

Por su parte, tanto Francisco Acosta como María José Caravaca, del PA, dijeron que se esperaban «una maniobra política» como la emprendida por González. «Es el alcalde de los decretos», afirmó Acosta. Caravaca comentó que en enero presentaron un escrito solicitando la paralización del expediente para su paso a no adscritos y que el secretario municipal no les trasladó el informe con los derechos de estos ediles «hasta el día que registramos la moción de censura».