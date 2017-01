La Junta da un mes de plazo al Consistorio para pagar un millón por una obra de 2009

El Ayuntamiento de Nerja tiene un mes de plazo para abonar a la Junta de Andalucía 952.597,13 euros, correspondientes al 25% de las obras de adecuación hidrológico-ambiental del cauce urbano del río Chíllar, unos trabajos que finalizaron en 2009, y de los que la Consejería de Medio Ambiente afrontó el 75% restante. Según consta en la resolución remitida al Consistorio por la directora general de Infraestructura y Explotación del Agua, Inmaculada Cuenca, este pago está pendiente en cumplimiento del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta el 14 de noviembre de 2003.

La alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), dijo que es «uno más de los numerosos pufos que nos estamos encontrando». «Llevamos pagados, en apenas año y medio, tres millones de euros», apuntó. El PSOE nerjeño explicó que los populares «en algunas ocasiones decían que no estaba boyante el Ayuntamiento, hecho que nos extraña pues poco tiempo antes habían firmado el convenio con Aguas de Narixa a cambio de cinco millones de euros, que por cierto estamos pagando más los intereses; luego decían que era competencia de la Junta de Andalucía, y que el Ayuntamiento no estaba obligado. Señores del PP, firmaron un convenio que hay que cumplir, pero desconocen qué es la buena gestión, el consenso, la responsabilidad, etc.».

Por su parte, el que fuera alcalde durante 20 años, José Alberto Armijo (PP), dijo a SUR que pidieron un aplazamiento de esta deuda «de forma correcta y legal» y que la Junta no contestó. «En todo caso si alguien no actuó con responsabilidad no fuimos nosotros», añadió, al tiempo que reiteró que no le consta que la Junta les requiriese ese pago. «Si les han requerido llama la atención que no haya partidas en el borrador de presupuestos de este año», agregó.