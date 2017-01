La Cala del Moral se vuelca con Pablo

‘Todos con Pablo’ es el lema del evento organizado para este próximo domingo en la plaza Gloria Fuertes de La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la familia de este niño de 7 años que padece cáncer. Los vecinos y comerciantes se han volcado en las muestras de solidaridad hacia Verónica Arce y Enrique Gutiérrez, que regentan una charcutería en la avenida de Málaga, y que debido a la enfermedad que padece su hijo desde que tenía 9 meses, están atravesando algunas dificultades económicas.

Este domingo desde las 12.00 horas habrá actuaciones musicales, con la Academia de Baile Anímate a Bailar, Asociación a Bailar, Romeros del Carmen, Marengo, K’n Otro Aire y Duende Burlón, además de 'pinta-caras' para los niños, tómbola, castillos hinchables y una barra solidaria, con paella y bebidas. El concejal de Ciudadanos Óscar Campos ha sido uno de los responsables de difundir un evento que se suma a las decenas de muestras de solidaridad que está recibiendo la familia desde hace varias semanas.

“Estamos desbordados, los móviles no dejan de sonarnos. No pedimos dinero para nosotros, pero la gente quiere que le demos al niño el gusto de disfrutar y hacer lo que le apetezca, y que podamos estar con él más tiempo, porque llevamos seis años liados de hospitales”, confiesa la madre, quien avanza que este próximo domingo no estarán en el evento para no agobiar al pequeño ni a sus dos hermanos mayores, Alejandro, de 12 años, y Quique, de 11. “Vamos a ir a Sierra Nevada, porque lo teníamos ya previsto así, Pablo nos lo pidió”, comenta la progenitora. El pequeño, debido al tumor, no puede caminar, y va en silla de ruedas.

Según cuenta la madre, en los últimos días han podido hacerle cumplir otros sueños como conocer a los jugadores del Real Madrid. Además, la próxima semana irán a ver al Unicaja y al Málaga. “Todo lo que queremos es que disfrute y se olvide de la enfermedad que padece”, asegura Verónica Arce, quien reitera el "agradecimiento infinito” por las numerosas muestras de solidaridad que están recibiendo. “No queremos poner ningún número de cuenta, porque es algo que está surgiendo de la gente”, concluye.