Un grupo de madres organiza la primera 'sesión teta' en un cine de Málaga

"Somos madres, pero eso no quita que no aspiremos a tener una oferta cultural y social. El problema es que los bebés molestan y al final te sientes apartada". Azucena Manzanares habla sin pelos en la lengua. Hace 16 meses la vida de esta malagueña dio un giro por completo. La llegada de su pequeña Ayla hizo que cambiaran las reglas de juego. En su caso no dudó. Su opción fue dejar su trabajo fijo como dependienta de telefonía para dedicarse por completo al cuidado de su bebé. Entonces llegaron los encuentros con otras mamás, las charlas en centros de salud...y de todas esas experiencias cotidianas, de palpar tan de cerca las necesidades de este colectivo, surgió un proyecto empresarial: Mama Tribu. "Una red hecha de madres para madres", como la definen en su página web. Y su primer gran reto no podía ser otro: reclamar la normalización de la lactancia y actividades compatibles con esta alimentación materna. Fruto de este lucha, Azucena, junto a las dos socias que la acompañan en esta aventura empresarial (Isabel y Rosa) está a punto de hacer realidad la que será la primera 'sesión teta' organizada en Málaga.

La cita será el próximo 11 de febrero en el Yelmo Rincón de la Victoria. El cine ha aceptado la petición de este grupo de madres de acoger una proyección especial para ellas y sus bebés con un único requisito: que se llegue a las cien personas en la sala. Algo que Rosa espera que se logre con creces: "De momento sin darle difusión al evento, solo de nuestro entorno, ya tenemos cubiertas 50 plazas así que confiamos en que en cuanto que otras madres conozcan la propuesta se sumen ya que es una buena oportunidad hacer una actividad que dejamos de hacer durante años", explica Azucena.

"En estas sesiones los bebés son bienvenidos y podrán llorar, reír, dormir o cualquier otra cosa que necesiten hacer", indican desde Mama Tribu

Las sesiones teta ya se celebran en otras ciudades de España como Madrid, Valencia o Barcelona. Sin embargo son totalmente novedosas en Andalucía, como insisten desde Mama Tribu. Sus requisitos son muy sencillos: "El cine lo único que tiene que hacer es adaptar una sala a familias con bebés adecuando para ello tanto la luz, como el sonido o la temperatura para su comodidad y bienestar. Además, durante la sesión se deja a las madres alimentar y cambiar a los bebés. Éstos son bienvenidos y podrán llorar, reír, dormir o cualquier otra cosa que necesiten hacer", indican.

Si se superan pues las cien entradas vendidas (se pueden comprar así), Yelmo Cines Rincón de la Victoria proyectará el sábado 11 de febrero a las 12.00 horas la película 'Vaiana' en 'sesión teta'. El precio de las entradas es de 6,5 euros por adulto y los menores de 3 años tendrán entrada gratuita. "Nuestro objetivo, y a ello es a lo que se ha comprometido con nosotras la empresa, es a hacer una proyección al mes siempre que haya demanda", detalla Manzanares. La fecha tope para comprar la entrada es el 8 de febrero.