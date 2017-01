Manuel Palomas, el decano de los concejales en Málaga

«Mi maestro, mi referente». Así define el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), a Manuel Palomas, de 82 años, el decano de los concejales en la provincia de Málaga. El actual edil de Urbanismo y Medio Ambiente en el equipo de gobierno popular en minoría entró por primera vez como concejal en el Ayuntamiento en 1961, designado por el régimen franquista. A los tres años se convirtió en el alcalde más joven que nunca ha tenido el municipio axárquico, un cargo en el que estuvo, de manera ininterrumpida, hasta 1979, con las primeras elecciones.

En esa primera legislatura, Manuel Palomas no se presentó en ninguna lista electoral. En la siguiente cita optó a la Alcaldía por Alianza Popular y fue diputado provincial. A partir de 1987 y hasta 2011 fue concejal con distintas formaciones independientes que siempre lideró, resultando una pieza clave en la convulsa vida política municipal torroxeña en democracia.

No en vano, en ninguna de las diez elecciones desde 1979 se ha registrado una mayoría absoluta de ninguna formación política, gobernando siempre los candidatos de partidos de izquierdas, fundamentalmente el PSOE e IU, además del PSA, a excepción de unos pocos meses en los que José Castro, de AP, fue alcalde en 1987, tras una moción de censura en la que también intervino Palomas.

«La política y el servicio a los vecinos es lo que me mantienen vivo, física e intelectualmente. Es un gusanillo que llevo dentro y que no he conseguido quitarme desde que empecé en 1961», confiesa Palomas, que tiene un hija, una nieta y un bisnieto de tres años. Nacido y criado en la plaza de Torrox Pueblo, sigue viviendo en el mismo edificio desde hace décadas. Aunque ya no conduce, le gusta seguir bajando a la costa para pasear por la avenida del Faro, «la primera gran avenida que se construyó en toda la Costa Oriental», remarca en alusión a la arteria que desemboca en el conocido elemento costero.

«En mis años como alcalde hicimos muchísimas cosas, Torrox estaba por desarrollar, conseguimos que se abriera el primer instituto, en lugar de en Nerja, que fue una sección delegada; creamos grupos escolares por todo el pueblo, se hizo el camino de circunvalación, se construyeron más de 200 casas protegidas, y se aprobó el primer Plan General de Ordenación Urbanística de toda la Costa del Sol», relata el edil torroxeño. En efecto, en sus años como regidor se produjo el 'boom' del turismo residencial, con la ejecución de los famosos bloques de viviendas de Bau Hoffman, las enormes torres de pisos que jalonan la costa del municipio, con sus extensas zonas verdes y piscinas privadas, en primera línea de playa.

«Sentamos las bases de ese desarrollo, que se produjo sobre todo a partir de 1974», comenta Palomas, de quien puede verse un retrato en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrox, junto a los otros alcaldes democráticos. El edil ha tenido responsabilidades de gobierno con prácticamente todos los regidores que le sucedieron: el socialista Ildefonso Mateos (1979-1983 y 1987-1992), José Pérez, de IU (1992-1999), Francisco Muñoz, del PSOE (1999-2007 y 2011-2015) y Toñi Claros, de IU (2007-2011).

«Ya me puedo morir tranquilo»

Aunque, sin duda, su momento más feliz lo vivió en la noche electoral del pasado 24 de mayo de 2015, cuando por primera vez en la historia, el PP, partido en el que se reintegró en 2010, ganó unas elecciones en Torrox. «Ya me puedo morir tranquilo», dijo en ese momento. «Y estoy feliz, porque veo que Óscar Medina está haciendo un gran trabajo por el pueblo y la gente se lo está reconociendo, a pesar de las dificultades de gobernar en minoría, con tan sólo seis de los 17 ediles», asegura Palomas, quien piensa seguir como edil «hasta que el cuerpo aguante». «Si estoy bien, no me importaría repetir en 2019», apostilla.

El equipo de gobierno que lidera Medina, de 40 años, apenas rebasa los 35. Lo forman cuatro jóvenes, tres mujeres y un hombre. Sandra Extremera, Mari Ángeles Ruiz y Paola Moreno. «Para mí es un referente, siempre me da el mismo consejo: haz el bien y no mires a quién», confiesa el alcalde de Torrox, para quien Palomas «es nuestro Cristiano Ronaldo»: «Es fijo en los planteamientos, es una pieza clave, una guía y un referente para nosotros».