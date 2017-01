Renuncia a su acta la concejala de Seguridad Ciudadana «por motivos personales de salud»

«Para mí ha sido todo un máster acelerado de relaciones sociales, protocolarias y legales, me voy satisfecha por la gestión realizada, pero ha llegado un momento en el que mi cuerpo me ha dicho basta, que tenía que reducir los niveles de estrés». Con estas palabras justificó ayer, en declaraciones a SUR, su decisión de renunciar al acta de concejala en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Sonia Jiménez, de la formación Ahora Rincón-Podemos.

La hasta ahora responsable de las delegaciones de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Participación Ciudadana, Buen Gobierno y Recursos Humanos en el Consistorio con el tripartito, formado por PSOE, Ahora Rincón-Podemos e IU, presentó su renuncia a continuar en el Ayuntamiento «por motivos estrictamente personales, relacionados con mi estado de salud». «Hace siete años tuve cáncer de mama y lo superé, y aunque estoy recuperada, he tenido algunas señales de alarma y mi oncólogo me ha recomendado que lo deje, que reduzca el nivel de estrés», confesó esta empleada de la Autoridad Portuaria de Málaga, de 50 años.

«Soy una ciudadana de la calle, con un gran compromiso social y una actividad sindical de muchos años, pienso que he aportado frescura, un aire limpio y renovado al Ayuntamiento, como hacen todos los compañeros que están en Podemos en España», comentó la ya ex edil. Su acta será ocupada por el número cuatro de la lista vinculada al partido morado, Óscar Carrascosa, empleado en el aeropuerto, aunque hasta la próxima semana no se conocerá la conformación definitiva del gobierno y si hay nuevos cambios en las áreas que ostentan los nueve ediles que lo integran, tras la salida del mismo, a finales del pasado octubre, del PA, por las discrepancias en torno a la gestión de la limpieza viaria y el presupuesto.

Entre los logros alcanzados, la edil destaca el nuevo convenio colectivo, la renovación de la web y los presupuestos participativos

Jiménez destacó entre los logros de sus 17 meses al frente de las concejalías la aprobación del nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento, tras los enfrentamientos durante la anterior legislatura con el PP en el gobierno; la puesta en marcha de los presupuestos participativos; la renovación de la página web municipal; y la retransmisión en directo de los plenos municipales, entre otros.

Asuntos pendientes

«Asumimos un ayuntamiento que estaba paralizado, como el reloj de la fachada principal, que tuvimos que arreglar. Tenemos pendiente cambiar los ascensores, y quedan asuntos por salir como la nueva oficina de atención al ciudadano, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que lleva desde 2002 sin actualizarse, o el primer Plan Estratégico», comentó Jiménez.

La ya exedil estuvo acompañada por la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), quien resaltó su «trabajo incansable» en este año y medio y le deseó «lo mejor» en su vida personal y profesional. Jiménez deseó también lo mejor al tripartito en minoría, aunque aventuró que el PP y el PA «acabarán poniéndose de acuerdo para interponer una moción de censura, a pesar de las diferencias personales entre los líderes, Francisco Salado y José María Gómez 'Pepín'.

Desde Ahora Rincón-Podemos resaltaron que Jiménez «ha demostrado en este periodo de tiempo que se puede hacer política siendo una herramienta de transformación y cambio social». «Sin haber actuado antes en política desde las instituciones ha sabido impulsar verdaderos y significativos hechos transformadores del municipio, unos ya concretados y otros en desarrollo», apuntaron.