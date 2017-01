«Sin banco retrocedemos 30 años»

«Tengo 77 años y todavía conduzco, pero en unos años cuando no pueda hacerlo, el no tener una entidad bancaria en el pueblo será un gran inconveniente, porque tendré que coger el autobús a Vélez para realizar cualquier pago o efectuar algún reintegro». Manuel García, vecino de Arenas, fue uno de las más de 50 personas de que esta localidad axárquica y de Sayalonga, que ayer se manifestaron en Vélez para protestar ante la sucursal de Cajamar, por el cierre de las oficinas que la entidad tiene abiertas en ambas poblaciones. Y es que el anuncio no ha gustado a los vecinos ni a los ayuntamientos de Arenas y Sayalonga, para cuyos alcaldes, Laureano Martín (IU) y Antonio Jesús Pérez (PP), respectivamente, que también acudieron a la protesta, el cierre de la oficina bancaria va a «suponer dar un paso atrás de 30 años».

La entidad echará la persiana tanto en Arenas como Sayalonga este viernes 20 de enero. Ello ha sembrado de inquietud a los residentes de ambas poblaciones (Arenas cuenta con 1.200 habitantes y Sayalonga con 1.726), así como a los representantes de la administración municipal. Ambos alcaldes han mantenido reuniones con los responsables de zona de la entidad para conseguir al menos que mantenga una ventanilla desplaza varios días a la semana que evite que los vecinos tengan que desplazarse a otros municipios. Arenas se encuentra a 11 kilómetros de Vélez, que es la localidad más cercana donde hay entidades bancarias. Por su parte, Sayalonga dista 10 kilómetros de Algarrobo, que es el municipio más próximo con oficinas financieras. Los ayuntamientos no han obtenido respuesta a su propuesta, según los alcaldes.

«La gente está muy preocupada, Caja Rural, primero, y Cajamar, después, han estado presentes en Arenas durante 45 años y ahora en pleno siglo XXI ven como se quedan sin banco. Tendrá que ir a otro pueblo a cobrar la pensión, o pagar un recibo y muchos vecinos son ya mayores», lamentó ayer Laureano Martín, que dijo que la entidad no piensa dejar ni el cajero.

«Es un enorme contratiempo el que nos causan porque ahora vamos a tener que desplazarnos para poder hacer nuestra gestiones», se quejó ayer Leopoldo Peña, de 80 años y es vecino de Arenas.

En Sayalonga, según el alcalde, Antonio Jesús Pérez, el cajero seguirá funcionando. Sin embargo, recalcó que los mayores no saben manejarlo y mucho menos la banca digital. «Además tenemos muchos comercios que acuden a diario a la oficina, pero que ahora también se verán perjudicados», dijo Pérez.

El presidente de la cooperativa olivarera Santa Catalina Mártir de Arenas, Juan Cornejo, que también participó en la protesta, señaló que está hablando con distintas entidades porque si alguna que se desplace para gestionar «nuestros gastos e ingresos, no vamos a dudar en cambiar nuestras cuentas de entidad», dijo.

Cesión de local

El alcalde de la localidad de Sayalonga se mostró incluso dispuesto a ceder un local gratuito a la caja o banco que quiera abrir una ventanilla desplazada en el pueblo, si de este modo ayuda y facilita la vida a los vecinos. Martín, como alcalde de Arenas, ratificó su compromiso de retirar las cuentas y vinculaciones del Ayuntamiento con Cajamar, así como facilitar a la cooperativa del municipio y a los vecinos que hagan lo mismo, contratando a una persona que realice los trámites que sean necesarios.

La protesta, que se desarrolló sin incidentes y que contaba con autorización, se prolongó por espacio de una hora, entre las 12.00 y 13.00 horas, en la plaza de las Carmelitas de Vélez, frente a las oficinas de entidad. Los participantes en la concentración exhibieron una pancarta en la que se podía leer: «Cajamar nos condena a la exclusión financiera».