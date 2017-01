La solicitud de un pleno sobre la deuda enfrenta al gobierno municipal y al PP

Nueva disputa política entre el equipo de gobierno (PSOE, PA y GIPMTM) y el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento veleño, el PP. El motivo esta vez es la solicitud de un pleno extraordinario para debatir la situación actual de la deuda económico-financiera municipal y su evolución con relación a la anterior legislatura, en la que estuvo al frente del gobierno municipal con mayoría absoluta el PP. La solicitud fue registrada el pasado 30 de diciembre, último día hábil de 2016, para posibilitar de este modo al PP poder pedir otras tres sesiones extraordinarias durante este año. La petición de pleno incluye un orden del día de ocho puntos, siete de ellos centrados de manera exclusiva en el análisis de la deuda del Ayuntamiento, y uno sobre la relación de puestos de trabajo del Consistorio. Sin embargo, el equipo de gobierno anunció ayer que está estudiando si la solicitud de pleno se ajusta o no a la legalidad. «Los puntos no hacen mención a ningún tipo de acuerdo o propuesta que tengamos que votar, y que los servicios jurídicos estudian la convocatoria del mismo puesto que adolece de diversos defectos, ya que dicha solicitud no se ajusta a los reglamentos y por ello estamos pidiendo los informes pertinentes», dijo ayer el edil de Hacienda, Juan Carlos Márquez. El concejal lamentó que el PP solicite un pleno para debatir algo de lo que se ha hablado de manera reiterada desde la pasada legislatura, poniendo a trabajar a los departamentos de Intervención y Tesorería en esta cuestión en lugar de terminar el presupuesto municipal para 2017, que el equipo de gobierno quiere aprobar este mes.

El portavoz del PP, Francisco Delgado, declaró que lo que le pasa al equipo de gobierno es que «tiene pánico» con el debate sobre la deuda municipal y «quieren impedir la celebración del pleno extraordinario. Queremos demostrar el trabajo que llevamos a cabo en la pasada legislatura, porque no tenemos nada que esconder», manifestó Delgado, que anunció que su grupo no dudará en iniciar un nuevo procedimiento por vulneración de derechos fundamentales y el alcalde no convoca la sesión plenaria.

Para Márquez, en cambio, «el PP solo busca un debate de la gestión económica de su época». Asimismo, el edil del PSOE acusó a Delgado de querer entorpecer la labor del equipo de gobierno.