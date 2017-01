Las obras de la depuradora de Nerja se retomarán de «manera inminente»

Las obras de la depuradora de Nerja llevan cerca de un año en el dique seco, después de que la ejecución de la principal estación de bombeo, la de la playa de Burriana, quedara sin ejecutarse el pasado mes de marzo, apenas unas semanas después de que comenzaran las primeras actuaciones. La llegada de la temporada estival hizo que la empresa adjudicataria, formada por las firmas Isolux-Corsán-Corviam, no prosiguiera con las obras aún pendientes. Al mismo tiempo, la terminación del proyecto, que está al 77% de ejecución total y al 95% en el caso de la planta de tratamiento de aguas, estaba supeditada a la aprobación de una serie de obras complementarias, no contempladas en el documento inicial, para incorporar hasta ocho puntos de vertidos no previstos.

Con el comienzo del año este panorama va a cambiar «de manera inminente», según informó a SUR el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Miguel Briones, quien dijo que por la información que le ha trasladado el Ministerio de Medio Ambiente, las actuaciones se van a retomar «en las próximas semanas», con el objetivo de cumplir el compromiso de que la primera depuradora de Nerja sea una realidad antes de que finalice el recién estrenado año 2017.

De esta forma, la planta de tratamiento entraría en fase de pruebas más de un año después de lo contemplado en el calendario inicial, pues la actuación, presupuestada en 23,3 millones, a los que se sumarán los 2,2 millones del proyecto complementario, tenía un periodo de ejecución de 30 meses, que arrancaron en enero de 2014. «Ha habido que elaborar el proyecto complementario para incluir esos ocho puntos de vertidos, y por la información que me dan desde el Ministerio, en el Ayuntamiento no han sido todo lo diligentes a la hora de atender las peticiones de cortes de calles para los colectores y los bombeos», comentó el subdelegado del Gobierno central en la provincia.

El Consistorio reitera que la actuación está declarada de Interés General del Estado, por lo que no requiere licencias

De hecho, tal y como ya informó SUR, desde el departamento que dirige la ministra Isabel García Tejerina, aseguraron que «como consecuencia de la imposibilidad de ejecutar obras en zonas donde no se tiene el permiso de acceso por parte del Ayuntamiento, todavía no han podido iniciarse». En concreto, falta por ejecutarse la estación principal de bombeo, que se ubicará en la playa de Burriana. El pasado febrero el Ayuntamiento autorizó las obras, que la empresa constructora, Isolux-Corsán-Corviam, se comprometió a tener listas para junio pasado. Sin embargo, cuando llegó esa fecha no se habían terminado, habiéndose realizado únicamente una excavación. Por este motivo, y ante la llegada de la temporada alta veraniega y los perjuicios para los negocios de hostelería de la zona, el Consistorio ordenó a la empresa que restableciera el tráfico en este entorno.

Actuaciones pendientes

Además, restan por ejecutar la mayor parte de los colectores principales, como el que irá desde la estación de bombeo del río Chíllar, que está prácticamente terminada, hasta la zona de la calle Diputación, donde ya se instaló un colector. De ahí las conducciones siguen por la calle Carabeo, donde ya están instaladas desde hace más de cinco años, cuando se reurbanizó esta vía con fondos de los Planes Zapatero. En el mirador del Bendito hay pendiente otra actuación. Desde esa zona, el colector sí está introducido bajo el acantilado de Burriana. Igualmente, queda por instalar el emisario submarino en la playa.

Por su parte, la alcaldesa dijo que siguen a la espera de que la empresa y el Ministerio retomen los trabajos. «Se trata de una actuación declarada de Interés General del Estado desde 1995, por lo que pueden ejecutarla sin pedir permisos, basta notificar al Ayuntamiento los cortes de las calles. No comprendemos las acusaciones del Ministerio, cuando ha sido este equipo de gobierno el que ha advertido de los ocho puntos de vertidos no contemplados y el que ha remitido los informes de los técnicos municipales advirtiendo de deficiencias y fallos en la ejecución», agregó.