La proeza se truncó en la recta final de La Maroma

«Tengo una deuda personal con este desafío, dentro de unos meses cogeré la bicicleta y lo volveré a intentar, es una cuestión pendiente con La Maroma», decía ayer Christian de la Cruz apenas doce horas después de tener que abandonar su desafío de recorrer 200 kilómetros sobre las dos ruedas por la Axarquía y subir a pie al techo de la provincia, con 2.065 metros de altitud, desde Vélez-Málaga. Después de doce horas de esfuerzo continuado, sobre las 23.30 horas tuvo que abandonar, al sufrir mareos, vómitos dolor de cabeza y estómago, cuando se encontraba a apenas una hora de coronar la cima del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama.

A pesar de no haber conseguido la proeza, el fin solidario está más que alcanzado, ya que gracias a los patrocinadores y donativos, el joven deportista, de 31 años y copromotor del proyecto Axarquía al Límite, donará unos mil euros a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI). «Ha sido una lástima, pero en la ascensión me acompañaban dos montañeros experimentados, que vieron que no estaba coordinando bien los apoyos de las piernas y me aconsejaron que lo dejara», confesó De la Cruz. Rafael Sánchez e Iván Crespillo fueron esos dos 'ángeles de la guarda' que le ayudaron a regresar hasta Canillas de Aceituno.

Mil euros para AVOI

Como los mareos y el dolor de cabeza no se le pasaban, Sánchez, que trabaja en el Hospital Comarcal de la Axarquía, decidió trasladarlo hasta allí para que le hicieran un reconocimiento médico en Urgencias. «Tenía la tensión muy baja, la más alta en 8, y el azúcar también muy baja, la doctorada me dijo que lo raro es que me mantuviera en pie», comentó el joven deportista. Tras poco más de una hora en el centro sanitario, recibió el alta y se marchó a casa a dormir.

Por la mañana acudió a la plaza de las Carmelitas, donde le esperaban responsables de AVOI y alcaldes de municipios de la Axarquía por los que el día anterior había pasado en bicicleta, junto al también ciclista veleño Gabi Rodríguez, que le acompañó en los 200 kilómetros por las carreteras de la comarca oriental. Ambos salieron a las 10.00 horas desde la céntrica plaza veleña y recorrieron, sobre sus bicicletas, Periana, Riogordo, Benamargosa, Cútar, Almáchar, Benamocarra, Iznate, Torre del Mar, Nerja, Torrox, Cómpeta, Sayalonga y Algarrobo. Regresaron a Vélez-Málaga sobre las 18.00 horas, merendaron un chocolate con churros y comenzó la ascensión a La Maroma junto a Abel Rincón, que le acompañó en los 17 kilómetros hasta Canillas de Aceituno.

A pesar de no haber conseguido este desafío, De la Cruz ya piensa en nuevos retos deportivos y solidarios. Así, prepara para la próxima primavera un triatlón por relevos junto al nadador Christian Jongeneel, quien recorrerá el litoral de la Axarquía y él hará a pie las cumbres más altas del parque natural, desde Nerja hasta Alcaucín, a favor de la Fundación Vicente Ferrer. En abril de 2015 ya consiguió completar 150 kilómetros, por el interior, corriendo durante 26 horas. Recaudó 300 euros para Cudeca.