El malagueño Botani, elegido entre los tres mejores vinos del año por Robert Parker

La bodega malagueña Jorge Ordóñez, con sede en Vélez-Málaga, no deja de obtener reconocimientos. El más reciente tiene como protagonista al moscatel seco Botani, incluido en la Denominación de Origen Sierras de Málaga. El producto ha sido seleccionado por el prestigioso crítico de vinos de Estados Unidos Robert Parker, entre los tres mejores de 2016 con un precio inferior a 20 euros. Para Parker, Botani está entre 'Los mejores vinos de valor del año' (Greatest Value Wines of the Year). Junto al moscatel seco malagueño comparten reconocimiento otros dos vinos californianos, un chardonnay y un cabernet sauvignon, según informó ayer la bodega, que forma parte del grupo Jorge Ordóñez, comprendido por siete bodegas que producen casi cuarenta vinos en trece denominaciones de origen.

Botaní brilló ya en las últimas puntuaciones realizadas por el crítico estadounidense con 91 puntos. Parker, que ha seguido Botani desde su primera añada de 2014, es uno de los críticos más influyentes del mundo, por lo que para el bodeguero Jorge Ordóñez su elección es «una gran noticia para nuestros vinos, por el valor y difusión internacional de reconocimiento».

En su cata personal, Parker dice de Botani 2015 que tiene «todos los aromas de un ramo de flores increíblemente hermoso, razón suficiente para consumir este vino de cuerpo medio, super fragante y seductor, con un toque crujiente. Un vino elegante».

Botani 2015 es uno de los blancos perfumados preferidos de Parker. Fue uno de los primeros moscateles secos elaborados con la variedad Moscatel de Alejandría de la Axarquía, que tradicionalmente se ha utilizado para pasas y realizar vinos dulces, por iniciativa del enólogo Alois Kracher, uno de los más reconocidos del mundo de vinos dulces, según el grupo, el primero de bodegas boutique españolas y con mayor capacidad exportadora.

Botani se fermenta con levaduras salvajes sobre lías, en cubas de acero inoxidable, en las que envejece. Se embotella después de ocho meses de reposo. Es un vino que se embotella muy pronto, para conservar los aromas y debe de beberse en su primer año de vida, según la bodega.

La añada 2015 de Botani, que es la que ha sido valorada por Parker y que le ha llevado a seleccionar este vino entre los tres mejores de 2016 por debajo de 20 euros, se ha presentado con una nueva etiqueta, de corte más clásico y limpio, con el barco del logo de la bodega como símbolo del poder de exportación por mar de los vinos malagueños. «Es aún más fresco en nariz y boca y se ha reducido el azúcar», según señala Jorge Ordóñez.

Según el grupo bodeguero malagueño, Robert Parker lleva varios años insistiendo en que Botani, del que se elaboran unas 84.000 botellas anuales, es el mejor blanco perfumado del mundo.

«Las viñas viejas, plantadas en 1946, 1968 y 1975, las bellas notas florales y las delicadas frutas tropicales que produce la moscatel de Alejandría (el clon más antiguo de la familia Muscat) de Botani deben de destacarse y conocerse», explica el prestigioso crítico.

Bodega Jorge Ordóñez elabora en Málaga ocho vinos distintos: Botani moscatel seco, Bonati espumoso, Bonati Muscat, Nº 1 Selección Especial, Nº 2 Victoria, puntuado con 95 puntos Parker; Nº 3 Viñas Viejas y Nº 4 Esencia. Su último lanzamiento ha sido estas navidades con Botani Muscat, un espumoso de baja presión elaborado con uvas de la variedad moscatel de Alejandría de viñedos situados en Almáchar.