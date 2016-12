"Un vecino mayor me compró ese número porque termina en el año de la Guerra Civil"

Sergio Campos y Mari Carmen Ruiz son los empleados de la administración de Loterías número 4 de Vélez-Málaga, situada en la céntrica calle del Mar, 23, en Torre del Mar. Vendieron por máquina un décimo del segundo premio, el 04536, "y estoy casi seguro de que sé a quién, es una persona mayor que siempre me compra este número, porque la terminación es la del año que empezó la Guerra Civil", ha desvelado. Es la primera vez que dan un premio importante del sorteo de Navidad, tras 19 años con la administración abierta.

Juan Jesús Arrebola, en Alfarnate. / E. C.

La suerte del segundo premio ha alcanzado también a la administración de Alfarnate, un punto de venta inaugurado el pasado febrero, regentado por Juan Jesús Arrebola, en su bar Belén, en la céntrica calle Codo, 5, de esta pequeña localidad de la Alta Axarquía, de apenas 1.200 habitantes. Ha vendido un décimo, premiado con 125.000 euros, "aún no sabemos a quién, seguro que a alguien del pueblo, algún agricultor", ha apuntado Arrebola. Este primer premio de Navidad que reparte en el pueblo ha generado un gran revuelo entre los vecinos, que no dejan de especular sobre quién es el afortunado. "Hacía 26 años que no se vendía lotería en Alfarnate, desde que cerró el último punto de venta", ha dicho el lotero.

Más información:

Especial de la Lotería de Navidad 2016

Lista de los números premiados de la Lotería de Navidad