Denuncia al jefe de la Policía de Frigiliana por darle supuestamente una paliza en la puerta de un bar

«Ya había terminado mi jornada, pero me quedé tomándome unas copas con un amigo en el bar donde trabajo. Empecé a discutir con un compañero, pero el asunto no fue a mayores, me dio varios guantazos, pero fue una disputa sin más trascendencia. En ese momento, el jefe de la Policía Local, que se encontraba allí de paisano, junto a dos guardias civiles, que tampoco iban uniformados, empezaron a increparme, y me sacaron a la calle. Allí me dieron una paliza y se ensañaron conmigo». Con estas palabras explicó ayer a SUR Daniel Reyes, camarero de Frigiliana de 39 años, lo que, según él, ocurrió en la madrugada del pasado 14 de diciembre a las puertas del local donde trabaja, en la avenida Carlos Cano, número 60.

«Me golpearon en la cabeza, y me dieron una fuerte patada en la cabeza cuando estaba en el suelo, propinándome golpes en la cara, abdomen, piernas y brazos, usando una porra extensible», relató este vecino, que ha interpuesto una denuncia ante el juzgado de Torrox, en la que ha aportado el correspondiente parte de lesiones. Según recoge este documento, Reyes presenta «una herida incisa en el labio superior, que ha precisado tres puntos de sutura; una contusión nasal notable; otra contusión temporomaxilar con hematoma que alcanza al ojo izquierdo; una herida inciso-contusa en la ceja izquierda, que ha precisado de 11 puntos de sutura; así como una fractura del codo derecho, que ha precisado de inmovilización del brazo completo con escayola». En su denuncia, Reyes acusa al mando policial de los presuntos delitos de lesiones y de detención ilegal.

Requirió once puntos de sutura en la ceja. / Eugenio Cabezas

El denunciante pide al juez que analice las cámaras de seguridad que hay en el establecimiento y que tome declaración a varios de los testigos que hubo de los hechos, de los que aporta sus nombres en la denuncia. Por su parte, este periódico contactó con el jefe de la Policía Local, que declinó dar su versión de los hechos. El agente únicamente se limitó a decir que actuó porque este vecino estaba provocando un altercado de orden público, al pelearse con otro compañero, y que por este motivo procedió a su detención. Además, apuntó que se encuentra de baja médica al sufrir lesiones en varias costillas. El alcalde de Frigiliana, José Antonio González (PP), respaldó la actuación del agente policial, que consideró «correcta» porque este vecino «estaba borracho y drogado». «Únicamente tenemos dos policías en el pueblo y aunque estén de paisano, tienen que actuar en situaciones así», manifestó el regidor.