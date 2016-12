Policías locales de Vélez-Málaga protestan por el retraso en el pago de parte de sus nóminas

"No lo hemos cobrado en la nómina de noviembre, ni tampoco en la paga extra y, a pesar de que el pasado lunes anunciaron en rueda de prensa que ya se había resuelto este asuntos, aún no se han reunido con nosotros para trasladarnos el informe jurídico que dicen que hay", ha declarado Sánchez, al tiempo que ha explicado que su objetivo es que se elabore una nueva relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento en el que conste el sueldo íntegro con la consolidación de estos pluses.

El delegado del sindicato SIP-AN en la plantilla policial veleña, Jesús Sánchez, que representa a más de la mitad del cuerpo, ha explicado a SUR que no están reivindicando ninguna subida de sueldos, sino cobrar lo que les corresponde y que los pluses que están recogidos como productividad en sus nóminas "se conviertan en un complemento consolidado de su sueldo porque responden a los turnos y a la nocturnidad". Según este dirigente sindical, este plus supone alrededor de 470 euros, de media al mes, para los 107 agentes de la plantilla.

Bravo, Enhorabuena!. Has hecho Muy bien de Alcahuete, te han dicho que digas algo y vas y lo dices tal cual, con intención de agradar a quien te manda, igual que un Perro con su Amo. Sigue así y ascenderas rápido en el Partido, con suerte te verán Madera de buen Político porque no tienes ni idea de lo que hablas y además faltas a la verdad. Solución: En las proximas elecciones politicos nuevos y con ganas de trabajar. Estos que hay se irán pero nosotros SEGUIREMOS AQUI.

Respeto a la Policia Local de Velez-Malaga y a sus representantes sindicales. Dinero al ESPECIFICO y Valoracion de Puestos de Trabajo, que ya es tiempo despues de quince años de promesas incumplidas. para evitar esos ""desajustes"" entre dineros percibidos y puestos de trabajo ejercidos. Piden que se legalicen sus retribuciones; NO aumento de sueldo.

Un policía nacional, guardia civil o miembro del ejército cobra la mitad que un policía local y tiene más peligro y responsabilidad; en cambio el colectivo vuestro se ha convertido en una mafia dentro del Ayuntamiento, siempre pidiendo más y más y amenazando al alcalde de turno con pitadas, caceroladas, etc. y éstos "asustados" acaban accediendo a cambio de tranquilidad y no montar escándalos. Solución todos fuera y nuevos agentes que no estén viciados y con ganas de trabajar.

Que lo que cobramos de productividad debería estar en el Complemento específico, (para que ningun político de turno no los quite cuando le venga en gana), y hay informes que así lo confirman.. La bolsa de Servicios extraordinarios existe porque hay poca Policía en este municipio y así se compensa esa carencia en multitud de eventos. claro que nos restan dinero por enfermedad comun, solo estamos exentos de pérdida ecónomica 4 días al año.. Mercado Ruiz informate bien de todo antes de hablar, o mejor dicho no uses los medios de comunicación para desprestigiar a la Policía Loca.. solo queremos una equiparación justa con respecto del resto de los Funcionarios de este Ayuntamiento..

Mercadoruiza a eso que llamas hacer bulto, comunmente se le denomina apoyar a compañeros ante las injusticias. Quizas no lo entiendas.... no te preocupes. Quien te ha dicho que no hagamos las 37,5 horas semanales? Estas tu alli para verlo? Nos ampliaron la jornada laboral para asi hacer las horas que marcaba el Gobierno. Con respecto ala bolsa de servicios especiales si te parece vengo a trabajar en mi dia libre gratis y el rollo de cobrar productividad se va a acabar, o al menos eso pretendemos, que ese dinero se retribuya en el concepto adecuado. Por cierto dile a quien te haya pasado la informacion que miente descaradamente!! Un saludo

Por cierto. Mercadoruiza, MIENTES!!!! SI NOS DESCUENTAN DINERO CUANDO ESTAMOS DE BAJA, salvo accidente laboral, y SI HACEMOS EL TOTAL DE HORAS, que rollo tienes!!! A quien te debes?

No tenemos ningún rollo, mercado ruiz, ninguno. Somos policías que trabajamos festivos, nocturnos, portamos armas, intervenimos en situaciones de peligro real, delincuentes, conflictos de todo tipo, expuestos a agresiones, denuncias y un largo etc, que tu parece que no debes entenderlo...eso no es rollo, es realidad de nuestro trabajo cada día. Y lo único que pedimos es que esas especiales condiciones, que hasta ahora se nos paga como productividad, pasen a un complemento específico y se haga una vpt de una vez, que llevan prometiendo años y años los mentirosos políticos.

El rollo que tenéis con el 6x4 para cobrar más productividad, La Bolsa de servicios especiales, el acuerdo de que no se os descuente nada cuando estáis de baja por enfermedad común donde lo dejáis. Y encima no hacéis ni las 37,5 horas semanales obligatorias. Pues ya quisieran muchos licenciados universitarios con dos carreras y master cobrar la mitad de ustedes, que algunos no tenéis ni bachiller.