Zoido sobre Cataluña: «Lo que tengamos que hacer, se hará» EFE El ministro del Interior contesta que guardias civiles y policías de refuerzo seguirán en Cataluña MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Lunes, 16 octubre 2017, 15:20

“Lo que tengamos que hacer, se hará”. De esta forma ha respondido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre las acciones del Gobierno si el próximo jueves el Govern de Cataluña sigue sin aclarar si ha declarado o no la independencia en esta comunidad y se pone en marcha el artículo 155 de la Constitución. Zoido no ha querido ser más explícito en la rueda de prensa posterior al encuentro que mantiene hoy en Sevilla con ministros del Interior de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia, además de España, un encuentro del G6 para abordar asuntos de terrorismo e inmigración ilegal. El titular de Interior ha apelado a la “prudencia” en el caso de Cataluña hasta que expire el plazo dado por el presidente Rajoy. Si bien, sí ha dejado claro que el 115 “no es para suspender la autonomía, sino para restablecer la legalidad”.

También que los guardias civiles y policías nacionales desplazados a Cataluña como refuerzo seguirán allí “mientras no cambien las circunstancias”. Ha recordado que las unidades de apoyo están en Cataluña bajo instrucción judicial. “Como no han cambiado las circunstancias, no se va a tomar ninguna medida, no se van a ir”, ha manifestado el ministro tras enfatizar que Puigdemont debe responder de forma clara al Gobierno. “No sé que parte del requerimiento no entiende para que de una vez por todas respete la normalidad y vuelva a la legalidad. Es muy fácil, sí o no”, ha subrayado.

Zoido ha informado que sus colegas de Interior del G6 respaldan al Gobierno de España “sin fisura” sobre Cartaluña y le transmitieron en la cena anoche en Sevilla la preocupación por el conflicto secesionista. En este sentido, trasladaron al titular de Interior español que esta preocupación tiene que ver en parte por el efecto contagio a otras regiones europeas.

Terrorismo

En materia de lucha contra el terrorismo yihadista, Zoido ha destacado como novedad que la Unión Europea facilitará fondos de su presupuesto para los municipios para garantizar la seguridad “en aquellos espacios públicos” susceptibles de riesgo terrorista por una gran afluencia de personas. No lo ha aclarado del todo, pero se refiere a lugares turísticos como la Rambla de Barcelona, pero también otros de devoción religiosa o festivos, como en Andalucía son las romerías, ferias y procesiones de Semana Santa.

Zoido también ha puntualizado una mayor colaboración en la lucha antiterrorista de los policías locales y entre las medidas de refuerzo un control más exhaustivo para identificar las transacciones “que puedan resultar sospechosas” de productos con los que se pueden fabricar explosivos. “Hay productos de limpieza que mezclados con otros pueden ser explosivos y producir una tragedia”, ha pormenorizado.

También ha aludido al control informativo de imanes que propagan el radicalismo islámico y al del tráfico de estos mismos mensajes radicales en las redes sociales. “Hay que abordar un equilibrio entre seguridad y privacidad” para prevenir atentados, ha señalado respecto a las redes sociales.

En cuanto al desafío migratorio, los ministros del G6 han coincidido en una mayor cooperación con los países de origen de la población migrante y en cooperar de “forma sincera y leal” para un mayor control de las fronteras cercanas a países como Marruecos, Argelia y Libia y evitar las avalanchas de migrantes en estos países y el consiguiente provecho de las mafias. Zoido ha puesto como ejemplo el acuerdo de España en su día con Mauritania que hizo aflojar la presión migratoria sobre Canarias.