El tribunal del 'caso ERE' establece 94 sesiones del juicio Prevé acabar las vistas de la 'pieza política' el 31 de octubre, aunque no descarta añadir más sesiones si es necesario SUR SEVILLLA. Miércoles, 31 enero 2018, 00:09

El tribunal que enjuicia la pieza política del 'caso ERE' contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, ha fijado el calendario de sesiones del juicio y prevé 94 jornadas desde el 12 de febrero hasta el 31 de octubre, aunque no descarta que pueda prolongarse más días. En una providencia difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y emitida el 29 de enero, el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, indica que fija el calendario a petición de varios abogados, del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y de la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, que se lo solicitaron para poder esgrimirlo a la hora de pedir aplazamientos o suspensiones en otros casos.

La providencia se produce un día antes de que ayer, día 30, se conociera que las defensas de varios acusados han solicitado que se suspendieran las vistas ante las nuevas pruebas documentales y testificales pedidas por la Fiscalía y la acusación popular del PP y admitidas por el tribunal. No obstante, el documento difundido por el TSJA sí indica que se establece esta ordenación «a la vista de las nuevas pruebas propuestas al inicio de las sesiones del juicio oral, y que han sido admitidas».

Calendario

El calendario prevé sesiones los lunes, martes y miércoles, esta jornada en sesiones de mañana y tarde. Habrá ocho fechas en febrero, 11 en marzo (incluidos Lunes y Martes Santo), 12 en abril, 12 en junio, 12 en julio, 11 en septiembre (agosto es inhábil en los juzgados) y 15 en octubre. Tampoco se contempla descanso durante las fechas de la Feria de Sevilla.

En la providencia el tribunal deja claro que si las declaraciones de los 22 acusados, más de un centenar de testigos y una docena de peritos previstos, así como las pruebas documentales e informes de las partes se alargaran más de lo previsto, se añadirían más sesiones de juicio. «Una vez se hayan resuelto las cuestiones previas se determinará los concretos días que habrán de declarar los acusados, testigos y peritos», añade la providencia, que explica también que el calendario no se ha establecido antes porque la dedicación exclusiva de las magistradas Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles no se ha producido hasta que el 15 de enero se aprobaron las comisiones de servicio por el CGPJ.