El trabajo de las mujeres aporta casi el 40% del PIB global en Andalucía Un estudio de la Consejería de Economía incide en que la contribución femenina a la riqueza regional desde 1981 duplica la del crecimiento de esta MARIA DOLORES TORTOSA Miércoles, 23 mayo 2018, 00:50

Un estudio de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía concluye que el aumento de la contribución de la mujer a la riqueza de Andalucía desde 1981 duplica la del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región hasta 2017. En la actualidad, según este análisis, las mujeres aportan un 39% del PIB global en Andalucía, 62.774 millones de euros, frente al 21,1% de los 80. El PIB andaluz alcanza ahora los 155.213 millones de euros.

El estudio ha sido elaborado por la Secretaría General de Economía con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (ICAE). Toma como partida el aumento del empleo de las mujeres desde los ochenta y cómo este hecho objetivo ha contribuido al crecimiento del PIB de la Comunidad, qué porcentaje de este, en definitiva, es atribuible al trabajo de las mujeres.

En 1981 la tasa de actividad de las mujeres en Andalucía era del 19,6% y ahora es del 50,5%, muy por debajo, sugiere el informe, de la de los hombres (63,9%). Pese a ello la tasa ha ido acercándose a la de los hombres que hace 36 años era de un 72,4%. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo solo el 22,5% de la población ocupada eran féminas, mientras que ahora este género representa el 43,1% del total. Hay trabajando casi un millón de mujeres más que hace cuatro décadas.

Con estos antecedentes, el análisis parte de una supuesta productividad sectorial por hora trabajada similar en hombres y mujeres para estimar la aportación que cada grupo tiene a la generación de valor añadido bruto en función de cómo participan en el total de las horas trabajadas en cada sector de actividad. «Para ello, se ha tenido en cuenta el número de personas ocupadas, la duración de la jornada laboral (completa o parcial) y el número medio semanal de horas trabajadas en cada sector, diferenciando todas estas variables según el sexo», explica el documento de la Consejería de Economía y Conocimiento.

Con estos cálculos, el PIB atribuible al trabajo de las mujeres ascendió a 62.774 millones de euros en Andalucía en 2017, el 39% del PIB global, frente al 61% de los hombres. Una aportación 17,9 puntos más elevada que en 1981, cuando el PIB atribuible al trabajo de las mujeres suponía apenas la quinta parte del total (21,1%). «Esto supone que si entre 1981 y 2017, el PIB de Andalucía ha crecido de forma acumulada, y en términos reales, un 150,6%, el atribuible al trabajo de las mujeres lo ha hecho más del doble, un 363,6%», recoge el informe.

El balance confirma, según fuentes de Economía, que el crecimiento real del PIB de Andalucía del 2,6% en estos 36 años ha sido sustentado en el de las mujeres, que ha crecido a un ritmo anual del 4,4%, frente a un 1,9% el de los hombres.

El análisis advierte además de que esta estimación «infravalora» la contribución real de la mujer a la actividad económica, «ya que el PIB no contabiliza el trabajo no remunerado que éstas realizan». Según la EPA, 690.700 mujeres en Andalucía se dedicaban a labores del hogar en 2017. Un trabajo que no se traduce en valor añadido para el PIB.

El hallazgo de este análisis, dado a conocer ayer por el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, en las redes sociales, tiene como conclusión y objetivo la mejora de la participación de la mujer en la actividad económica e ir hacia una mayor igualdad. Empezando, sugiere el texto, por incrementar la participación de la mujer en empleos a tiempo completo, ya que el 71,6% de los ocupados a tiempo parcial en Andalucía son mujeres.