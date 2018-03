«Con Teresa Rodríguez no he tenido la fortuna de poder hablar»

-¿Con quién sintoniza mejor en lo personal con Susana Díaz o con Juanma Moreno?

-Me llevo muy bien con los dos. Con la presidenta la relación es muy cordial, de respeto mutuo, y las relaciones institucionales también son de permanente escucha, pero mutua, tenemos una interlocución que se ha fortalecido con el tiempo y es enormemente productiva.

-¿Y con Moreno?

-Con Juanma Moreno Bonilla me une además la amistad, nos conocemos de hace muchos años. Es una persona que valoro mucho y ha tenido un paralelismo con mi vida estos años. Ha coincidido su tiempo con el mío y trabajar en un ámbito distinto al de origen.

-Dos malagueños en Sevilla.

-(Se ríe) Efectivamente, veo que me entiende. Le tengo cariño y le deseo siempre mucha suerte.

-¿Y con Juan Marín?

-Excelente. Para mí Juan Marín ha sido un descubrimiento de persona por su calidad humana, por su capacidad y moderación para llegar a acuerdos, tenemos mucho en común, nos gusta construir puentes. Y como ha sido autónomo, hay afinidades.

-¿Y con Teresa Rodríguez?

-Déjame que le diga, con Maíllo (Antonio) también es excelente la relación personal, respetuosa, cada uno defendiendo sus posiciones. Es menos intensa desde el punto de vista político, pero respetuosa. Me parece que es un gran político y una gran persona.

-Le preguntaba por Teresa Rodríguez.

-Con Teresa Rodríguez no hay relación. No es por nada, quizás no he tenido la fortuna de poder hablar con ella. La he invitado al acto de la toma de posesión y me encantaría que asistiera. Sí hablamos con otras personas de Podemos, de su equipo. Con el alcalde de Cádiz (José María González 'Kichi') pues tengo una relación muy cordial y no hay problema. Con Teresa Rodríguez no ha sido posible, quizás el mundo de las empresas no le interese.