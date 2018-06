Teresa Rodríguez acusa a Echenique de filtrar un documento «falso» para atacarlos a ella y a «Kichi» Teresa Rodríguez, en una imagen de archivo. / EFE «Estáis sobrepasando líneas rojas», advierte la líder de Podemos Andalucía al secretario de Organización estatal ALEXIS ROMERO Viernes, 1 junio 2018, 13:20

El conflicto interno entre la líder de Podemos Andalucía y la dirección estatal continúa. Este jueves Teresa Rodríguez ha colgado en sus redes sociales, al parecer por error, una conversación privada con el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en la que lo acusaba de fabricar un documento falso para descalificarla a ella y al alcalde de Cádiz, José María González, «Kichi», según publica ABC. Hace unos días comenzó a circular un documento atribuido a Rodríguez y al alcalde en el que se proponía una ruptura con Podemos y la creación de un nuevo partido político.

La irrupción de este documento llega unos meses después de que la secretaria general de Podemos Andalucía registrase en el Ministerio del Interior un nuevo espacio político denominado «Marea Andaluza», con el objetivo de constituir una plataforma de coordinación junto a otros partidos y asociaciones políticas de cara a las elecciones autonómicas de 2019. A raíz de la filtración de este documento, Rodríguez envió un mensaje al canal interno del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos para negar tanto la autoría del documento –ni de la «Kichi»– como su intención de abandonar Podemos. La líder andaluza le recordó a sus compañeros que ella estaba en la formación desde su nacimiento y manifestó que el documento era «fabricado» y «falso», y que había sido creado para dañar su imagen y la del alcalde de Cádiz.

En la captura colgada en la cuenta de Twitter de Rodríguez –mensaje ya borrado– la líder de Podemos en Andalucía señalaba a Pablo Echenique como el responsable de haber filtrado el documento falso: «Me acaban de decir que el documento inventado lo estás tratando de colocar tú mismo, y yo no me lo creo. No me lo puedo creer, te lo juro». El secretario sde Organización le ha contestado deslizando que no conocía que el texto: «No lo he visto, ¿Lo tienes?», le ha preguntado Echenique.

Una actitud que no se ha creído Rodríguez: «No disimules. Me lo han dicho de un medio tio. Directamente. Es que es muy brutal. Me imaginaba a Juanma (Del Olmo, diputado y secretario de Comunicación de Podemos), no sé, igual son prejuicios, pero eres tú», le ha espetado. «A mí también me dicen cosas y no me las creo», le ha contestado Echenique.

La líder de Podemos Andalucía ha vuelto a insistir en su incredulidad sobre que fuera el secretario de Organización el que estaba detrás del documento: «Te he llamado porque no me lo creo. Es que no se va a quedar en cuatro medios digitales, que nos va a reventar, Pablo, que estáis sobrepasando líneas rojas a una velocidad acojonante. Que la fuente no es cuestionable, Pablo», ha argumentado Rodríguez, visiblemente molesta.

La dirección estatal y la andaluza mantienen abierto un conflicto por las siglas con las que presentarse a las elecciones autonómicas de 2019. Ambas direcciones han aprobado sus propios documentos, en cierto punto contradictorios, para regular la manera en que se presentarán a los comicios, y hace unos meses la militancia de Podemos aprobó, en una consulta convocada por Iglesias, que las siglas del partido apareciesen en las papeletas electorales, una norma que choca con la «Marea Andaluza» a la que aspira Rodríguez. Además, también ha habido un enfrentamiento claro en la crisis del chalet de Iglesias e Irene Montero. «Kichi» protagonizó duros cruces de reproches tanto con el secretario general como con el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.