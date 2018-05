Susana Díaz respalda con precaución la moción de censura de Pedro Sánchez Susana Díaz, ayer en Lopera (Jaén) con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. :: e. P. Los socialistas andaluces son partidarios de la salida de Rajoy, pero también de unas elecciones generales «como mejor solución» MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:11

Los socialistas andaluces tomaron ayer con precaución el anuncio del secretario general de este partido, Pedro Sánchez, de una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hay total respaldo al paso dado por Pedro Sánchez, pero tampoco niegan preocupación si la moción prospera con el apoyo de los separatistas catalanes. «Yo confío en la decisión que tome mi secretario general y sé que lo hará pensando en lo mejor para España y en la responsabilidad que siempre hemos tenido los socialistas», manifestó Susana Díaz en Lopera (Jaén). Un mensaje que se entiende de apoyo, pero que también puede interpretarse de advertencia.

El PSOE andaluz está de acuerdo en que Mariano Rajoy debe salir del Gobierno tras la sentencia del 'caso Gürtel', que Susana Díaz calificó de «brutal, bestial y lamentable» este pasado jueves. Díaz no se ha manifestado sobre ello bajo la excusa de que no quiere entrometerse en las decisiones de su secretario general, pero otros dirigentes del PSOE andaluz sí han expresado en privado que en «quitar al PP estamos todos de acuerdo porque la situación de España es insostenible». Díaz sí lamentó que los ciudadanos no hayan escuchado una palabra del presidente del Gobierno «dirigiéndose a ellos pidiendo disculpas de lo que le han hecho a España». «Eso nos lo debemos todos hacer mirar», manifestó a los periodistas antes de la comparecencia de Rajoy, en la que tampoco pidió disculpas.

Si bien, en la mayor federación de los socialistas no se oculta una cierta preocupación por la gestión y consecuencias a partir de ahora del paso dado por Sánchez, sobre todo por el posible voto de los independentistas catalanes, qué pueden pedir a cambio y lo que supondría gobernar con esta hipoteca.

Hay varios escenarios posibles, que la moción no prospere y se quede solo en un intento; que se gane con un acuerdo estable con Podemos y Ciudadanos; o que se gane sin este acuerdo y el voto de los nacionalistas catalanes más Bildu y PNV. Ante todas estas opciones, «la mejor solución son unas elecciones generales anticipadas», sugieren desde el PSOE andaluz. Bien porque Sánchez, si llega a presidente, las convoque de inmediato como ha prometido, o porque Ciudadanos obtenga este compromiso de Rajoy si impide que prospere la moción. En el socialismo andaluz no ocultan cierta desconfianza en una convocatoria electoral en pocos meses en caso de que Sánchez llegue a la Moncloa. Para el secretario general del PSOE la moción se ha convertido en una ocasión para salir del ostracismo político en el que había caído tras el protagonismo nacional al ganar las primarias socialistas a Susana Díaz hace justo un año.

Quizás por esta vieja rivalidad, Díaz no va a exteriorizar ninguna pega a la moción planteada por Sánchez, pese a que el secretario general se ha saltado algunas formalidades, como firmarse como candidato sin acudir a primarias para ello o consultar antes a la ejecutiva nacional y el comité federal, presentar la moción firmada por diputados que se enteraron después, o que tampoco consultara con los dirigentes territoriales el paso a dar.

En el PSOE andaluz comprenden que desde el punto de vista «moral y político» este partido tiene la responsabilidad de salir al frente por la situación generada con la sentencia de la Gürtel o, como expresó Susana Díaz: «Este país y sus ciudadanos no se merecen lo que están viviendo». Incluso algunos susanistas suscriben lo que dijo Baltasar Garzón ayer en Canal Sur Radio, que la presentación de la moción es «ineludible» para el PSOE. Lo que preocupa a los socialistas andaluces es el cómo y el después qué. Están muy contentos porque el secretario general ahora suscribe la línea que defendió Díaz en defensa de la unidad de España sin medias tintas, pero no ocultan en privado sus recelos sobre Sánchez una vez instalado en La Moncloa, sin apoyo parlamentario suficiente y a merced de Podemos o los nacionalistas.