Susana Díaz reclama efectivos para compensar los perdidos en el Campo de Gibraltar Díaz recibe una carta reivindicativa de un grupo de profesores en La Línea. / Efe La presidenta de la Junta pide en su visita a La Línea que el Gobierno restituya las bajas de policías y guardias civiles que no se han cubierto EFE Viernes, 9 febrero 2018, 19:17

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado hoy al Gobierno más policías y guardias civiles ante el "pulso al Estado" que quieren echarle los grupos criminales instalados en la comarca del Campo de Gibraltar.

En una visita a La Línea, Díaz ha exigido al Ejecutivo central que "restituya los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que se han perdido" en los últimos años "porque no se han cubierto las bajas".

La presidenta considera que se trata de "una necesidad urgente" dado que "hay unos grupos instalados que quieren echarle un pulso al Estado" por lo que "hay que hacer cumplir la ley y restituirla cuanto antes", ya que "todos los ciudadanos deben tener igualdad en el acceso a la seguridad".

La Junta cifra en 164 el número de policías nacionales que se han perdido en la provincia de Cádiz entre diciembre del 2011 y octubre del 2017; y en 151 el número de guardias civiles.

Por ello, Susana Díaz incide en que los ciudadanos de la zona "tienen el derecho a sentirse protegidos, a vivir con tranquilidad y en un entorno de convivencia y habitable".

La dirigente socialista lamenta que lo único que ha recibido del Gobierno tras los últimos sucesos acontecidos en La Línea es "una carta diciendo que era un caso excepcional" y afirma que "lo único excepcional es la situación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio aquí". "No voy a permitir que, porque algunos no quieran ver el importante déficit de efectivos, estemos sufriendo esa imagen que han querido trasladar de La Línea en las últimas horas. No estoy dispuesta a tolerarlo", afirma.

En este sentido, Díaz ha hecho un llamamiento "contra la imagen que se está trasladando estos días de La Línea y del Campo de Gibraltar", incidiendo en "que todo el mundo sepa que la inmensa mayoría de los ciudadanos que viven y trabajan aquí son gente honesta y trabajadora".

La presidenta de la Junta se ha reunido con el alcalde del municipio, a quien ha trasladado las futuras actuaciones del Gobierno andaluz en la zona en materia de vivienda, educación y políticas sociales y de empleo.

Asimismo, ha aprovechado para incidir en que el futuro hospital de La Línea se pondrá en marcha antes del verano con todos los servicios y la UCI, que ya está en adjudicación, y que trabaja para "hacer atractivas" las plazas de especialidades que han quedado cubiertas en la convocatoria, destacando que las últimas 40 "eran todos de interino".