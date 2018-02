Susana Díaz: «Me rebelo en el ataque injusto a nuestro acento y a nuestra manera de vivir» Susana Díaz, durante su intervención hoy en Sevilla. / Twitter La presidenta de la Junta advierte en el acto de celebración del Día de Andalucía del PSOE-A que «nadie pretenda arrinconar a Andalucía, porque no volverá a ser nunca una comunidad de segunda» EFE Sábado, 24 febrero 2018, 14:36

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho hoy que el referéndum por la autonomía supuso que «la Constitución comenzó a leerse con acento andaluz», y ha defendido el progreso de la comunidad autónoma en los últimos cuarenta años.

En el acto de celebración del Día de Andalucía del PSOE-A, celebrado hoy en Sevilla, Díaz ha asegurado que «desde el 28 de febrero, la Constitución comenzó a leerse con acento andaluz», señalando que «yo me rebelo en el ataque injusto a nuestro acento, en el ataque a nuestro manera de hablar y de vivir».

Tras referirse a las críticas a algunos actores por su forma de expresarse sin acento neutro en trabajos de cine y televisión, ha defendido que su acento «es el de (Federico García) Lorca, de (Pablo) Picasso, de Antonio Banderas, de Estrella Morente, de Paco Tous y Paco León, que gustaban mucho cuando hacían reír, pero ahora algunos dicen que no lo entienden cuando 'La Peste' abre portada en toda España».

En este contexto, ha dicho que, frente al acento andaluz, «unos están quebrando, dividiendo, y haciendo que este país tenga buenos y malos con cuarenta años de democracia», para asegurar que «cuando algunos nos atacan porque utilizan el acento no de manera gratuita, y situar nuestro acento como el de vagos o gente ignorante, se produce cuando un andaluz o una andaluza destaca, porque cuando destacan, nos recuerdan que no estaba escrita la historia para eso».

«Es tan generosa nuestra tierra y su acento, que hoy estamos reconociendo a quienes han logrado por primera vez la piel artificial que permite curar a los grandes quemados, y hoy, desde toda España, llaman al hospital de Granada para decirle que quieren competir el logro de nuestros profesionales».

Con todo ello, ha sostenido que «el acento andaluz dice que nunca más vamos a permitir que haya comunidades de primera y de segunda», porque «no hemos reprochado nunca lo que se nos robó en otro tiempo, sé que lo mejor para España es que Andalucía ocupe el lugar que merece, y que nadie pretenda arrinconar a esta tierra, porque no volverá a ser nunca una comunidad de segunda, ni Andalucía ni ninguna otra».

Balance de sus cuatro años al frente del Gobierno andaluz

Susana Díaz ha hecho balance de los cuatro años que lleva al frente de la Junta de Andalucía, señalando que «hemos hecho las cosas bien, incluso en algunos años que han sido muy complicados, pero creo en la política, habremos cometido errores en estos cuatro años, pero hemos hecho grandes cosas para Andalucía».

«Hoy, esta tierra está mejor, tiene medio millón de parados menos que cuando llegué a la Presidencia de la junta de Andalucía, pero no estoy contenta, porque mientras haya familias con desempleados, este gobierno, y yo, como presidenta, no vamos a parar», ha dicho.

Ha enfatizado que «esta semana hemos batido el récord de exportaciones, y hay que recordarlo, porque cuando decimos que estamos orgullosos, que queremos a esta tierra, a la hora de la verdad dejamos que algunos saquen la leyenda negra de aquella Andalucía que se fue para no volver, pero Andalucía ha vendido más de lo que ha comprado, a pesar de que compra petróleo, con el dato importante de que ha vendido más aeronáutica, más aviones, más que nuestro oro verde, que es el aceite de oliva».

Díaz ha pedido al Gobierno central que «se deje de cuentos» y aumente la presencia policial en el Campo de Gibraltar, y ha reclamado que liquide los 5.500 millones «que nos debe», indicando que «Rajoy no entiende mi acento o no entiende lo que le quiero decir, porque cada euro que debe no me lo quita a mí, se lo están quitando a los andaluces, y yo le pido a todos los grupos políticos en Andalucía que no piensen en sus intereses, que piensen en los andaluces».

Ha ironizado con la campaña del PP andaluz para el 28 de febrero, que muestra en cartelera al líder de este partido, Juanma Moreno, diciendo que «algunos salen en carteles para que se les conozca, pero como se les conozca se le votará menos aún», indicando que los andaluces «quieren a un partido que les defienda, y pensemos en nuestra tierra, lo que es bueno para Andalucía».

La presidente de la Junta ha recordado que el 28 de febrero es «una fiesta para recordar nuestro pasado y que nadie nos robe el futuro, sabiendo el camino que hemos hechos, cual fue la Andalucía de los hombres y mujeres que se pusieron al frente aquel 28 de febrero, que era una tierra atrasada y subsidiada, que se nos había privado de todo, que éramos el granero y el latifundio al que algunos venían a descansar».