Susana Díaz: «No puede ser que entren los narcos a un hospital de La Línea y se lleven a Samuelito» Susana Díaz, durante la entrevista con Ana Rosa.

Susana Díaz ha vuelto a sentarse en 'El programa de Ana Rosa' y la presidenta de Andalucía ha hecho un repaso a toda la actualidad regional y nacional. Así, uno de los principales puntos ha sido el tema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. «No puede ser que entren los narcos a un hospital de La Línea y se lleven a Samuelito», ha puntualizado la líder socialista. «Si hay grupos de narcos, el Estado debe responder», ha sentenciado tras el rifirrafe que mantiene estos días con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. La socialista se ha mantenido en su línea: «Se ha desmantelado en los últimos cinco años a los cuerpos de seguridad».

Por supuesto, en la entrevista también ha salido el nombre de Pedro Sánchez. «Cuando Pedro Sánchez me necesite, estaré allí», ha recalcado con contundencia tras señalar que habló con él la última vez que estuvo en Sevilla. «El PSOE tiene que tener un proyecto de centralidad, que no de centro. Tiene que gobernar para la mayoría», destacó Susana Díaz, quien también arremetió contra Mariano Rajoy. «No me gusta que Rajoy se acerque a las familias con fines electorales».

«Lo mejor que le puede pasar a España es un gobierno socialista», ha explicado al tiempo que analizó que aún queda margen para que el PSOE recupere la iniciativa. Y sobre el posible ascenso de Ciudadanos fue tajante: «Ciudadanos nace de un conflicto en Cataluña y tiene un proyecto liberal de centro-derecha, pero yo creo que a este país le sienta mejor el traje de la socialdemocracia».

«En Andalucía hemos hecho cosas bien, pero hemos soportado una crisis económica muy dura en Andalucía que ha dejado heridas y lo hemos hecho manteniendo y recuperando derechos, cumpliendo un déficit que no compartimos», enfatizó la presidenta de la Junta.

También Díaz quiso hablar del 8 de marzo y la huelga convocada por distintas asociaciones. «Por supuesto que voy a apoyar la huelga de mujeres del 8 de marzo. En España no hay igualdad en el mercado laboral. Este país está a años luz de esa igualdad real y en lugar de unirnos, se utiliza como arma electoral».

Aquí la entrevista de Susana Díaz en 'El programa de Ana Rosa':