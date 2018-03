Susana Díaz prevé un "éxito" con "gran movilización" de la huelga del 8M Díaz, con el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios y la viceconsejera de Cultura, Marta Alonso, antes de la sesión de control al gobierno. / Efe IU pide que la Junta no sea "contrapiquete" del paro y acusa a la presidenta de tener una conciencia "de bajo voltaje" EUROPA PRESS Miércoles, 7 marzo 2018, 14:57

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado este miércoles su confianza en que la jornada de huelga feminista convocada para este jueves, 8 de marzo, sea un "éxito", con una "gran movilización" de mujeres y hombres, mientras que IULV-CA le ha pedido que el Gobierno andaluz no ejerza de "contrapiquete" de dicha huelga.

Ha sido en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y en respuesta a una pregunta que sobre esta cuestión le ha planteado a la presidenta, esta vez, la portavoz adjunta del grupo de IULV-CA, Elena Cortés -y no el portavoz parlamentario, Antonio Maíllo-, quien en "la víspera de un 8 de marzo que va a ser histórico", se ha interesado por conocer las medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno de la Junta "para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía".

Elena Cortés ha formulado esa pregunta no sin antes afear a la presidenta de la Junta que haya tardado "tres años" en enviar al Parlamento la modificación de la Ley de Igualdad de Género, y tras aludir a "la insoportable situación de violencia constante que sufren las mujeres andaluzas", a la "brecha salarial", o a que "el precariado, la exclusión y la pobreza tienen rostro femenino", así como ha criticado "el machismo cavernícola que en estos días la derecha partidaria de este país está volviendo a demostrar".

La presidenta de la Junta, que ha comenzado su intervención enviando un "mensaje de solidaridad y cariño" a la familia de Gabriel Cruz, el niño de ocho años que lleva ya más de una semana desaparecido en Níjar (Almería), ha resaltado que este jueves se producirá una "gran movilización" en muchos países para que la igualdad sea un sueño hecho realidad "cuanto antes".

Susana Díaz ha argumentado además que la igualdad es también "cosa de hombres, de la sociedad en su conjunto", y ha manifestado que el Gobierno andaluz viene defendiendo esa igualdad "con hechos" y no sólo con palabras.

Así, se ha referido a la aprobación, este martes en el Consejo de Gobierno, del proyecto de Ley de modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que incorpora novedades como un "régimen sancionador" o un "impulso a la coeducación", y ha puesto de relieve que medidas como éstas se suman a otras de carácter "transversal" que la Junta ha ido adoptando, como las cláusulas sociales, el complemento adicional a las pensiones no contributivas o el apoyo al talento emprendedor", y que el Presupuesto andaluz tiene "perspectiva de género".

"Bajo voltaje"

Sin embargo, la portavoz adjunta de IULV-CA ha respondido a Susana Díaz indicando que su "conciencia violeta es de bajo voltaje, de corto recorrido", y "su energía feminista se agota en fotos, Twitter, gestos y discursos", de forma que, "entre ellos y su acción política el divorcio es abismal", "tal vez sea porque siempre está rodeada de hombres", ha apostillado Cortés.

La representante de IU ha enumerado a continuación un decálogo de cuestiones para argumentar esas ideas. Así, ha criticado que la Junta ha remitido al Parlamento "una Ley de violencia de género sin memoria económica", así como que "se comprometió a traer la nueva ley de igualdad en el primer trimestre de 2016", por lo que "las mujeres andaluzas hemos perdido tres años" sin ella.

Cortés también ha llamado la atención acerca de que el Plan andaluz de igualdad entre mujeres y hombres "caducó en el año 2013", y ha agregado que "la ley en vigor dice que se adoptarán las medidas necesarias para una protección eficaz contra el acoso sexual", pero dichas medidas han consistido "en un protocolo voluntario para las empresas, sin fuerza vinculante", según ha censurado.

La diputada de IU ha añadido que Díaz se comprometió en campaña electoral "a que habría una matrona por cada centro de salud de Andalucía", algo que, según ha reprochado, no ha cumplido, así como le ha afeado que "las mujeres andaluzas no podemos ejercer nuestro derecho al aborto en la sanidad pública", tras lo que ha criticado que Díaz "se escuda en el patriarcado del Tribunal Constitucional que reconoce la objeción de conciencia de los médicos para negar un derecho de las mujeres andaluzas".

Cortés también ha afirmado que, aunque el Gobierno andaluz "debe garantizar el acceso a la titularidad compartida en las explotaciones agrarias", la realidad es que "las mujeres jornaleras han sido expulsadas del trabajo agrícola".

También se ha referido al "impago de pensiones alimenticias", para avisar de que "la ley de igualdad y la de violencia de Andalucía dicen que la privación de ingresos económicos es violencia económica contra las mujeres y contempla la reglamentación de un Fondo Andaluz de Pensiones Impagadas" que no se ha constituido, según ha criticado.

Cortés también ha reprochado a la presidenta que haya "devuelto los desahucios al parque público de vivienda, de mujeres con menores y mayores a cargo", así como que está "desde 2014" trabajando en un plan andaluz contra la trata de mujeres y niñas. "¿Le parece feministamente diligente?", le ha preguntado.

Cortés se ha referido también al "divorcio" existente "entre la Junta de Andalucía oficial y la Junta de Andalucía profunda", que es esa que "está al tran tran todos los días, sin dirección política", y que "está haciendo de contrapiquete" a la huelga".

Así, ha advertido de que este jueves "hay institutos en los que se han puesto exámenes", o que hay "hospitales del SAS en los que se han puesto a mujeres que querían hacer la huelga en servicios mínimos, existiendo trabajador en su turno y categoría".

La representante de IU ha reclamado a Díaz que dé "instrucciones para que mañana no haya exámenes en ningún centro educativo público, no se tomen represalias académicas y que los servicios mínimos serán masculinos salvo causa justificadísima", y ha animado a la presidenta a que se vaya "al rincón de pensar" tras participar en la huelga "sobre los cambios profundos que debe hacer", porque "no basta con ser mujer y presidenta", según ha sentenciado.

Críticas de la presidenta

Susana Díaz ha replicado a Elena Cortés que, dijera lo que dijera en su primer turno, no hubiera variado la respuesta de la parlamentaria de IULV-CA porque ésta llevaba su "decálogo escrito".

Además, Díaz ha aseverado que "es más feminista quien defiende la igualdad en su Gobierno y en su partido todos los días, no quien ejerce de portavoz por un día", y que ella no le pide "permiso a ningún hombre para defender la igualdad".

Ha criticado la "acritud" y el "tono" de las palabras de Cortés. "Si cree que con su intervención contribuye a una gran movilización en defensa de la igualdad, hagáselo mirar", le ha dicho Susana Díaz a la diputada de IULV-CA, a quien también le ha trasladado que sólo refiriéndose al Tribunal Constitucional como "un patriarcado", y "cuestionando el Estado de derecho, sobra el resto de la intervención" de la parlamentaria de la coalición de izquierdas.

La presidenta ha remarcado además que "el derecho a la huelga es un derecho que legítimamente tienen los trabajadores en este país para hacer uso de él o no hacerlo", y "es un derecho que no lo decreta un gobierno", así como se ha mostrado convencida de que la de este jueves será "una gran movilización de hombres y mujeres en un tono muy distinto" al empleado por Cortés, y "construyendo una sociedad mucho más justa que la que en estos momentos tenemos".

Díaz, que ha defendido que "la lucha por la igualdad merece la pena", ha replicado además que el PSOE "nunca" ha hablado "de la Andalucía profunda", que es "un término que la derecha tradicionalmente usó", así como ha incidido en que el PSOE tiene en su "AND" la "defensa de la igualdad", y a lo largo de su historia ha luchado por ella, entre las personas y los territorios.