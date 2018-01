Susana Díaz y Picardo se alían para minimizar el 'Brexit' en Andalucía y Gibraltar Susana Díaz y Fabián Picardo. / EFE Uno de cada cuatro trabajadores del Campo de Gibraltar está relacionado con la colonia británica MARIA DOLORES TORTOSA Jueves, 25 enero 2018, 13:08

Susana Díaz y Fabián Picardo han acordado esta mañana que sus gobiernos trabajen juntos para minimizar los efectos negativos del 'Brexit' (salida del Reino Unido de la Unión Europea) en Andalucía y Gibraltar. La presidenta de la Junta ha recibido en San Telmo por primera vez al ministro principal de la colonia británica, una reunión de la que ha sido informado el Gobierno de España y que solo ha girado sobre temas de las competencias autonómicas, han remarcado a su término tanto Picardo como el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. Esta reunión “es el principio de una colaboración conjunta” han manifestado ambos con la finalidad de convertir el Brexit en una oportunidad de cooperación a ambos lados de la Verja.

Díaz y Picardo han salido satisfechos de una reunión “cordial” que ha durado casi una hora y en la que han coincidido en trabajar “juntos” para que no haya un Brexit “duro” para Gibraltar y su zona de influencia con consecuencias “negativas” para el flujo de trabajadores y bienes económicos entre la colonia británica y Andalucía, el único territorio europeo con frontera natural con Reino Unido. Picardo ha coincidido con Susana Díaz en que por esta razón en los acuerdos bilaterales de la UE y Reino Unido y este con España la región andaluza tenga una consideración “especial”. Esta no puede ser otra que conseguir que la frontera siga estando abierta para trabajadores y ciudadanos de ambos territorios una vez salga Reino Unido de Europa. "Me voy con una nueva amiga política", ha llegado a decir Picardo de Díaz.

El número de trabajadores transfronterizos con Gibraltar asciende a 13.651, de los que 8.167 son españoles, ha recordado Picardo para subrayar la importancia de la necesidad de mantener una cooperación con España tras el cierre de fronteras. Jiménez Barrios ha enfatizado que la gran “preocupación” del Gobierno de la Junta es el futuro de los trabajadores andaluces relacionados con la colonia británica: uno de cada cuatro trabajadores del Campo de Gibraltar tiene alguna relación con Gibraltar.

La importancia para las comarcas aledañas a Gibraltar, la del Campo y también la Costa del Sol, es crucial, ha manifestado Jiménez Barrios con los siguientes datos como ejemplo: Los gibraltareños importan de España 430 millones de euros en bienes y servicios. También llegan a gastar en nuestro país 80 millones de euros, de los cuales 50 millones de euros se quedan en el Campo de Gibraltar. Hay más de 88.000 británicos viviendo en Andalucía, la gran mayoría en la Costa del Sol.