Susana Díaz espera que Rajoy mueva hoy ficha con la nueva financiación Pedro Sánchez y Susana Díaz, ayer en la Feria de Sevilla. / EFE La presidenta andaluza confía en sacar una fecha para iniciar la negociación en su tercer encuentro en La Moncloa con el jefe del Gobierno MARIA DOLORES TORTOSA Miércoles, 18 abril 2018, 00:54

Susana Díaz confía que Mariano Rajoy «mueva ficha» sobre la nueva de la financiación autonómica en la reunión que ambos mantendrán esta mañana en La Moncloa. Lo que espera la presidenta de la Junta es que el presidente del Gobierno le avance la fecha de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para desbloquear una reforma del sistema de reparto del dinero a las comunidades, agotado hace cuatro años. Rajoy prometió que estaría vigente en enero de este año, pero ahora se escuda en el desgobierno de Cataluña para retrasar las negociaciones.

Rajoy ya ha avanzado lo que responderá a Susana Díaz. Lo hizo en la convención del PPen Sevilla hace dos semanas y ayer lo recordaron fuentes de la Moncloa a Efe. El presidente instará a la presidenta andaluza a facilitar el consenso entre su Ejecutivo y el PSOE para que pueda convertirse en realidad el nuevo modelo. Rajoy ya advirtió en Sevilla de las discrepancias entre los 'barones' del PSOE sobre la reforma del sistema. Resulta significativo que Moncloa anunciara ayer que además de a Susana Díaz, también recibirá al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, esta misma mañana. Lo que busca Moncloa es dialogar sobre una propuesta de «todo el PSOE» y no sobre varias según qué comunidad de las que gobiernan los socialistas.

De hecho la presidenta de la Junta lleva una propuesta bajo el brazo, si bien esta no solo es de su partido en Andalucía, sino que cuenta con el aval parlamentario de 101 de los 109 diputados del Parlamento andaluz, recordó la propia Díaz. Entre ellos también el de los 33 diputados del PP. Solo los ocho parlamentarios de Ciudadanos se han mantenido al margen. Díaz hará valer este acuerdo y el respaldo al documento que entregará a Rajoy de los sindicatos mayoritarios, la patronal y otros colectivos sociales y económicos andaluces. «No voy como secretaria general de los socialistas (andaluces), sino como presidenta de todos los andaluces», avisó.

Sin entrar en las discrepancias internas del PSOE, que las hay, el secretario general, Pedro Sánchez, expresó su respaldo a Susana Díaz en su entrevista con Rajoy, es decir, en que el presidente se pronuncie y ponga fecha y hora a la negociación. «Ya va siendo hora de que el Gobierno destape las cartas y las ponga encima de la mesa y diga si realmente apuesta por la renovación del sistema de financiación autonómica o va a seguir mareando la perdiz», señaló Sánchez, que ayer estuvo en la Feria de Sevilla y compartió una foto con Susana Díaz.

Sánchez y Díaz, en definitiva, coinciden en que la estrategia ahora no es hacerle hablar al presidente sobre el contenido del futuro modelo, sino de que eche a andar la negociación. El Gobierno y el PSOEandaluz confían en que diga algo al respecto y no se contempla un plan b por si no lo hace. «¿Se puede esperar que un presidente se quede en silencio?Yo creo que no», respondía ayer con una pregunta el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco.

Sánchez, que calificó de «cita importante» para el PSOE la reunión en la Moncloa, también coincide con Díaz en cómo la educación, la sanidad y la dependencia (los servicios que prestan las comunidades autónomas) están «infrafinanciadas» en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE). La propuesta andaluza reconoce que las comunidades necesitarían unos 24.000 millones de euros anuales más de los de ahora para garantizar la cobertura de los citados servicios públicos, de los cuales 4.000 millones corresponden a Andalucía.

Díaz también expondrá a Rajoy su queja por las inversiones que los PGE recogen para Andalucía, que ella califica de «castigo». En la reunión hablará con el presidente del enlace Algeciras-Bobadilla y las infraestructuras ferroviarias de Andalucía oriental, entre otros

Esta será la tercera entrevista en la Moncloa de Rajoy con Susana Díaz. La primera fue en octubre de 2013, recién llegada a la Presidencia de la Junta. La segunda fue en diciembre de 2014. En todas ellas ha estado presente la reivindicación andaluza de una nueva financiación, ya que con la actual pierde mil millones de euros anuales respecto a otros territorios.

El presidente del PPandaluz, Juanma Moreno, valoró un encuentro con el que espera que se «inicie un nuevo clima que supere la confrontación del PSOE».