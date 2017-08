Susana Díaz busca consenso para la defensa de un nuevo sistema de financiación La presidenta anuncia una reunión también con el ministro del Interior para medidas de seguridad en Andalucía frente al terrorismo yihadista MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Martes, 29 agosto 2017, 15:39

Susana Díaz comienza el curso político con una oferta de diálogo a los líderes de la oposición para presionar con una sola voz al Gobierno sobre un nuevo modelo de financiación para garantizar los servicios públicos los próximos diez años. La presidenta de la Junta ha comparecido ante los periodistas en San Telmo tras el primer Consejo de Gobierno después de las vacaciones y ha anunciado que convocará a los dirigentes de los partidos en el Parlamento, PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, a los líderes sindicales y empresariales para que la defensa de un nuevo modelo de financiación “sea por consenso” y no se aplace un año más. Díaz se reunirá este jueves con las secretarias generales de UGT- A, Carmen Castilla, y Comisiones Obreras, Nuria López; y con el presidente de la CEA, Javier González de Lara. Para el lunes próximo ha citado a los líderes de la oposición, Juanma Moreno, Teresa Rodríguez, Juan Marín y Antonio Maíllo.

Susana Díaz ha insistido en que Andalucía está mal financiada como han reconocido informes económicos independientes y no puede haber “demora” en la puesta en marcha de un nuevo sistema porque “lo que está en riesgo son la prestación de servicios públicos” como la sanidad, la educación y la dependencia, entre otros. Díaz ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pretenda ahora que un grupo de técnicos rehaga las propuestas del equipo de expertos sobre financiación. Califica estas de buenas y considera que se trata de una artimaña para demorar la aplicación de un nuevo sistema que, ha recordado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a poner en marcha en 2017 en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero. “Nos estamos jugando el bienestar social y eso no tiene demora ni prórroga”, ha insistido.

Susana Díaz ha recordado que quiere un sistema deje claro el coste promedio de los servicios públicos en cada comunidad según la población y en función de ello se financien para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan al recibir prestaciones en sanidad y educación, entre otras.

En este contexto ha anunciado que la Junta reforzará las consultas de atención primaria con la contratación de 400 profesionales y se ampliarán las contrataciones estables. También ha avanzado mejoras en la calidad educativa de los 1.500 centros andaluces sin precisar.

Susana Díaz también ha anunciado una reunión con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en materia de colaboración antiterrorista. Andalucía no tiene competencias policiales como Cataluña, pero Díaz dice haberse ofrecido tanto al presidente, Mariano Rajoy, como al ministro del Interior, con los que ha hablado, para colaborar en lo que el Gobierno disponga. “Sería absurdo que les negara mi preocupación”, ha manifestado la presidenta en alusión a los atentados de Cataluña y al hecho de que Andalucía, como el resto de España, esté en el nivel cuatro de alerta antiterrorista.

Moción en Marbella

La presidenta se ha pronunciado sobre varios aspectos de actualidad a preguntas de los periodistas. En el caso de la moción de censura de Marbella, que esta mañana ha devuelto su Alcaldía a la popular Ángeles Muñoz, la presidenta ha pedido explicaciones al PP porque entiende que las razones del acuerdo con OSP no están claras. “Marbella tiene a un gran alcalde, una persona honesta y trabajadora”, ha dicho sobre el socialista José Bernal. “Es fundamental que todos conozcamos por qué la moción, que se conozca con claridad, para no volver a las andadas”, ha dicho en alusión al pasado de escándalos judiciales del Ayuntamiento de Marbella.

Sobre Juana Rivas

Sobre el caso de Juana Rivas, Susana Díaz se ha vuelto a manifestar a favor del amparo a la madre en la custodia de los hijos cuando el padre está condenado por malos tratos. “Siempre defenderé que en un estado de Derecho se cumpla lo que diga la justicia”, ha dicho para apostillar: “No me parece de recibo que alguien con una sentencia firme de maltrato pueda tener la custodia de sus hijos, por ello urge cambiar la ley, es lo que se acordó en el pacto de estado”.

García Caparrós

Susana Díaz ha explicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado solicitar al Congreso de los Diputados que se haga pública la documentación sobre la investigación parlamentaria de los sucesos ocurridos durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga del 4 de diciembre de 1977 en los que murió de un disparo el malagueño Manuel José García Caparrós. “No se si tuvo sentido o no el secreto de la documentación, pero ahora no lo tiene. No puede haber justicia ni reparación si no se conoce la verdad”, ha afirmado. Díaz ha anunciado que con motivo del 40 aniversario este año de aquellas manifestaciones, la Junta organizará un conmemoración institucional.

Cataluña

Susana Díaz ha calificado de “disparate jurídico y un engaño político” la decisión del Gobierno catalán de iniciar el proceso de separación del Estado. Sobre que Pedro Sánchez ofrezca su respaldo al Gobierno de la Nación ha respondido de forma escueta: “Siempre he defendido que mi secretario general esté al lado de la Constitución y el estado de derecho”. También ha criticado, sin mencionarlo, la reunión secreta de Pablo Iglesias con Oriol Junqueras. "Los que exigían que todas las reuniones fueran por 'streaming', ya no lo hacen", ha comentado.