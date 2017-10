Susana Díaz anuncia que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes los Presupuestos para 2018 Susana Díaz, hoy / Efe Dice que Andalucía muestra con la aprobación de sus cuentas un mensaje de "estabilidad" con el que contribuir al "equilibrio" de España EUROPA PRESS SEVILLA Jueves, 5 octubre 2017, 18:03

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este próximo martes el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta para 2018, lo que la convierte en la "primera" comunidad autónoma con presupuestos para el año que viene en unos momentos de "incertidumbre y gran inestabilidad política" a nivel nacional.

En su debate ante el Pleno del Parlamento con el presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, Díaz ha querido dejar claro que Andalucía tendrá sus presupuestos para el próximo año, se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, dado que la comunidad conoce ya las entregas a cuenta y el techo de gasto.

Así se ha pronunciado Díaz, después de que Marín le haya preguntado si Andalucía está "preparada" para afrontar que el Gobierno de España no apruebe los PGE en 2018 o prorrogue los actuales. "No me gustaría que la Junta fuera reactiva sino previsora", ha afirmado Marín, quien también ha preguntado a la presidenta si cuenta con un "plan B" esta situación.

La jefa del Ejecutivo andaluz, que ha agradecido públicamente al líder de la formación naranja la responsabilidad demostrada para llegar a un acuerdo sobre las cuentas públicas por tercer año consecutivo, ha defendido que Andalucía lanza un "importante y potente mensaje de estabilidad" con el que quiere contribuir al "equilibrio en España".

Tras apuntar que las cuentas del próximo año forman parte de una "hoja de ruta de crecimiento económico y recuperación", Díaz ha dicho también que suponen una apuesta por la sanidad, la educación, la dependencia y el empleo, y demuestran que en unos momentos en lo que en este país hay "falta de diálogo", dos fuerzas políticas se ponen de acuerdo "pensando en el interés general de Andalucía".

Según ha precisado la jefa del Ejecutivo andaluz, la Junta va a hacer en materia de empleo un esfuerzo "importante" porque tiene que crecer por encima de la media, generar empleo y "romper esa brecha que tenemos de desigualdad fruto de decisiones estructurales en su momento que marcaron el devenir de Andalucía y de nuestra propia economía".

En materia de educación, sanidad y dependencia, la apuesta es "enorme", según ha afirmado la presidenta, que ha destacado que la educación no universitaria va a crecer un tres por ciento y una apuesta importante en la educación de cero a tres años; mientras que en el ámbito sanitario se van a destinar 500 millones, con un "especial mimo" a la atención primaria y a los profesionales, para mantener las plantillas y para ampliar oferta pública de empleo.

En lo que se refiere a la dependencia, ha dicho que, a pesar del déficit "de más de 600 millones" por parte del Gobierno de España, la Junta hace una apuesta para alcanzar en el mes de marzo los 240.000 andaluces que puedan beneficiarse de la Ley de Dependencia, pasando de 188.500 a 240.000 andaluces.

Díaz, que también se ha referido a "nuevos derechos" como la Renta Básica, con cinco millones o el derecho de los jóvenes universitarios a bonificar sus matrículas al 99 por ciento si aprueban el curso completo. Sobre esta última medida, ha garantizado que no se trata de una iniciativa "coyuntural, sino que ha venido para quedarse" y continuará en el próximo curso.

En este contexto, la presidenta de la Junta ha señalado que el citado presupuesto permite que Andalucía garantice que ningún empleado público que trabaja la jornada completa cobre menos de 1.000 euros. "Es un presupuesto comprometido, de crecimiento, de recuperación social, de estabilidad y para que nadie se quede atrás", ha manifestado Díaz.

Marín: Andalucía, "un ejemplo a seguir"

Por su parte, Juan Marín ha considerado "un buen valor para España" que haya una comunidad capaz de aprobar sus cuentas y de alcanzar acuerdos importantes. "Es de justicia que se valore y que no solo se hable de Andalucía como el territorio con más paro y con unos informes PISA malísimos", ha señalado el dirigente de la formación naranja.

Tras indicar que Andalucía es una tierra "que sin renunciar a su identidad, se sitúa como ejemplo a seguir" por la firma de acuerdos, Marín ha defendido que el hecho de que la comunidad cuente con Presupuestos el próximo año es incluso más importante que la cifra del mismo. A su juicio, el acuerdo alcanzado entre PSOE-A y Cs "más allá de números lleva un mensaje del que sentirnos orgullosos, un mensaje de estabilidad en un momento tan convulso en España".

Marín, que ha criticado que haya formaciones en esta Cámara "más preocupadas por la calculadora electoral" o por presentar más iniciativas que nadie "aunque queden en el cajón por falta de entendimiento", ha puesto en valor la importancia del diálogo entre las distintas formaciones, y se ha referido a la reunión que él mismo mantuvo esta semana con el presidente del PP-A, Juanma Moreno.

"La normalidad en política tiene que ser que hablemos", ha sostenido Marín, quien ha mostrado a la presidenta su preocupación sobre el hecho de que la situación de Cataluña, "como ya apuntan los expertos", pueda afectar a la economía no solo de dicha comunidad sino del conjunto de España, y por tanto de Andalucía".